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Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eski binasının yıkım kararı çıktı



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2014 yılında verilen ve 'Oturulamaz' raporuna istinaden boşaltılan eski Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi) binasının yıkım kararı çıktı. Valilik oluruyla yıkım kararı alınan okul binasının yıkımı İl Özel idaresi tarafından gerçekleştirilecek.

30 yılın aşkın bir süredir eğitim verilen okul, yıkım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte birçok acı ve tatlı anıyı geride bırakarak tarih olacak. Yüklenici firma tarafından yıkımına başlanılan okulun yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından zaman kaybetmeden bölgenin ihtiyacına hitap edebilecek yeni bir ortaokulun inşaat çalışmalarına başlanacağı belirtildi. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Endüstri Meslek Lisesi) eski binası yapılan incelemeler sonrasında verilen depreme dayanıksız olduğu yönündeki rapora istinaden tahliye edilmiş, yeni okul binası yapılıncaya kadar bir müddet Mesleki Eğitim Merkezine taşınmıştı. Yeni okul binasının yapılmasının ardından ise yeni binaya geçilmiş ve eğitim öğretime burada devam edilmeye başlanmıştı.

(İC-MET-Y)



21.04.2017 15:48:07 TSI

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