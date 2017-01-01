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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Jenarötörden kaçak sigara çıktı

21 Nisan 2017 Cuma, 15:40
Jenarötörden kaçak sigara çıktı
Jenarötörden kaçak sigara çıktı
- Erzurum'da 27 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Ahmet Akbuğa
ERZURUM (İHA) - Erzurum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 bin 500 paket kaçak sigara ve 300 kilo nargile tütünü ele geçirildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu; Hakkari ili Yüksekova ilçesinden yurda yasadışı yollarla giren gümrük kaçağı sigara ve nargile tütünlerinin bir kargo firmasına ait araçla Erzurum ili üzerinden İstanbul iline nakledileceği bilgisinin alınması üzerine; Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Pasinler ilçesi girişinde tespit edilen kargo aracında yapılan aramada, özel olarak dizayn edilmiş jeneratör ve elektrik panosu görünümlü metal ve ahşap kutulara gizlenerek kargoya verilmiş 27 bin 500 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ile öncesinde Bitlis ilinde yakalanarak Bitlis Sulh Ceza Hâkimliğince verilen kararla muhafaza edilmek üzere yediemin olarak teslim edilen piyasa değeri 60 bin TL. olan 300 kg. gümrük kaçağı nargile tütünü balların altına gizlenmiş vaziyette ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Ayrıca Horasan/Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, İran'dan İstanbul iline yolcu taşıyan İran plakalı bir otobüste, Vezir isimli Jandarma Narkotik Tespit Köpeği ile yapılan kontrolde, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar afyon sakızı ele geçirilerek, olay şüphelisi İran uyruklu şahıs gözaltına alınıp hakkında yasal işlem başlatıldı.
(AA-AA-Y)

21.04.2017 15:48:38 TSI
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