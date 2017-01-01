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İnönü'de başkanlık koltuğu küçük Enes'e emanet

- İlk talimatı oyun parkı yapımı oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Murat'a devretti.

Temsili Belediye Başkanlığı için makam koltuğunu devralan Enes Murat; "Bu koltuğu bana takdim eden Belediye Başkanımız Kadir Bozkurt'a sonsuz teşekkür ediyorum" dedi. Minik öğrenci, kendisine yöneltilen "Ne gibi projeleriniz var?' sorusunu ise, "İlk fırsatta İnönü'ye bir oyun parkı kazandıralım" diyerek Fen İşleri Memurluğu'na temsili olarak talimat verdi. Eğitim öğretim yılı sonunda İnönü'de eğitim alan öğrencilere yönelik Çanakkale Kültür Gezisi düzenlenmesi sözünü de veren Başkan Enes Murat, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a tespih hediye etti.

İnönü Belediyesince kendisine armağan edilen tablet için teşekkür eden Enes Murat, belediye birimlerini dolaşıp müdür ve personellerini kontrol ettikten sonra Kaymakamlık makamını devralan 4. sınıf öğrencisi Eray Aldıkaçtı'ya ziyarette bulundu.

(AS-MET-Y)



21.04.2017 15:53:33 TSI

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