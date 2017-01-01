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Küçük başkanın ilk işi makam aracıyla ailesini ziyaret etmek oldu



(Fotoğraflı)



Ali Çakmak

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde belediye başkanlığı koltuğuna oturan E. Osman Gök'ün ilk işi makam arabasıyla ailesini ziyaret etmek oldu.

Fatih İlköğretim Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u ziyaret etti. Başkan Okumuş, etkinlikler kapsamında başkanlık makamını temsili olarak 4. sınıf öğrencisi adaşı olan E.Osman Gök'e bıraktı.

Makam koltuğuna oturan E. Osman Gök, projelerini şöyle dile getirdi:

"Belediye başkanı görevindeyim. İlk projem beni dünyaya getiren annemi ve babamı ziyaret etmektir. Gavur Gölü'nün, göl olarak varlığını sürdürmesi için elimden geleni yapacağım. İlçemizin çevresinde bulunan fabrikaların bacalarına filtreler takılması hususunda yaptırımlarım olacak. Ana cadde üzerinde apartman yapımında kullanılacak arsa kalmayınca şehrin zemin olarak daha sağlam olan TOKİ bölgesine çok katlı binalar için imara açacağım. En güzel, en temiz sokak projesinde çevreci olan sokakların su faturalarını yüzde 25'e indireceğim. Sayın Osman Okumuş'un başarıyla sürdürdüğü yarım kalmış projeleri hayata geçireceğim. Sokak köpeklerine barınak yaptıracağım. Yöremizde yetişen eşsiz tadıyla lezzetler arasında olan Urumu dutu tanıtacağım.Ve son olarak diyorum ki; savaşlar olmasın çocuklar solmasın."

Ziyaretin sonunda küçük başkan, makam aracıyla anne ve babasını ziyaret edip ellerini öptükten sonra tekrar başkanlık makamına döndü.

(ALÇ-Y)



21.04.2017 15:54:32 TSI

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