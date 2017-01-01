21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Koltuklar geleceğe emanet edildi

21 Nisan 2017 Cuma, 15:57
Koltuklar geleceğe emanet edildi
Koltuklar geleceğe emanet edildi
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla Valisi Amir Çiçek koltuğunu temsili olarak kısa bir süreliğine minik öğrencilere devretti.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak kısa süreliğine minik öğrencilere bıraktı. Menteşe Atatürk İlkokulu ve Özel kolejden gelen dört öğrenci temsili olarak oturdukları Valilik koltuğunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile telefonda görüşerek taleplerini ilettiler.
Miniklerin Vali Amir Çiçek'i ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de hazır bulundu. Minik öğrencileri kapıda karşılayan Vale Amir Çiçek, minik öğrencilerin verdiği çiçek sonrası koltuğunu miniklere devretti. Öğrenciler, Emniyet Müdüründen otopark sorununun çözülmesini, Milli Eğitim Müdüründen okullardaki akıllı tahta sayısının arttırılmasını ve öğrencilerin teknolojiden daha fazla yararlanmasının sağlanmasını, Muğla Büyükşehir belediye Başkanından da tarihi binaların restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını, Menteşe Belediye Başkanından da parklardaki temizliğin daha sık yapılması ve vatandaşların bu alanlardan daha fazla yararlanmalarını istediler.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Vali Çiçek, "Necip milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin bağımsızlığa en son adımı bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, aziz Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. En önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Aziz Atatürk dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmuştur" dedi.
(BT)

21.04.2017 16:05:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore, Muğla’da
YEREL

İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ MOORE, MUĞLA’DA
Kaçak içki operasyonunda 4 tutuklama
YEREL

KAÇAK İÇKİ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA
Menteşe Belediyesi ADÜ'lü öğrencileri ağırladı
YEREL

MENTEŞE BELEDİYESİ ADÜ'LÜ ÖĞRENCİLERİ AĞIRLADI
Fethiye hırsızlık suçundan hakim karşısına çıkarılan şahıs tutuklandı
YEREL

FETHİYE HIRSIZLIK SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINA ÇIKARILAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Fethiyespor'da Keçiörengünü maçı hazırlıkları
YEREL

FETHİYESPOR'DA KEÇİÖRENGÜNÜ MAÇI HAZIRLIKLARI
PTT personelinden kan bağışı
YEREL

PTT PERSONELİNDEN KAN BAĞIŞI
Bodrum'da trafik kazası: 6 yaralı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZASI: 6 YARALI
3 ilde eş zamanlı operasyon
YEREL

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Harmandar'dan 'Veteriner Fakültesi' açıklaması
YEREL

HARMANDAR'DAN 'VETERİNER FAKÜLTESİ' AÇIKLAMASI
MSKÜ erkek tenis takımı süper lige çıktı
YEREL

MSKÜ ERKEK TENİS TAKIMI SÜPER LİGE ÇIKTI
Global Run Bodrum 4. yılında
YEREL

GLOBAL RUN BODRUM 4. YILINDA
Mod Internatıonal School Ve Gelişim Kreşi Güçlerini Birleştirdi
YEREL

MOD INTERNATIONAL SCHOOL VE GELİŞİM KREŞİ GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ
Muğla'da dans gösterisi
YEREL

MUĞLA'DA DANS GÖSTERİSİ
Diplomalarına yüzerek ulaştılar
YEREL

DİPLOMALARINA YÜZEREK ULAŞTILAR
&quot;Vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini destekliyoruz&quot;
YEREL

"VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE'YE GELMESİNİ DESTEKLİYORUZ"
İtalyan kozmetik devinden Marmaris'e özgü ürün
YEREL

İTALYAN KOZMETİK DEVİNDEN MARMARİS'E ÖZGÜ ÜRÜN
Milas'ta sokak köpeğini silahla vurdular
YEREL

MİLAS'TA SOKAK KÖPEĞİNİ SİLAHLA VURDULAR
Vali Çiçek; &quot;Muğla'da bürokrasi zihniyeti değişecek&quot;
YEREL

VALİ ÇİÇEK; "MUĞLA'DA BÜROKRASİ ZİHNİYETİ DEĞİŞECEK"
Kıyıkışlacık'ta su sorunu çözülüyor
YEREL

KIYIKIŞLACIK'TA SU SORUNU ÇÖZÜLÜYOR
Büyükşehir'den Doğal Yaşam Alanlı Barınak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN DOĞAL YAŞAM ALANLI BARINAK
Yaz sezonu öncesi rüzgarı değerlendirdiler
YEREL

YAZ SEZONU ÖNCESİ RÜZGARI DEĞERLENDİRDİLER

Bodrum Belediyesi'nden TEOG Ebeveyni Olmak Semineri
YEREL

BODRUM BELEDİYESİ'NDEN TEOG EBEVEYNİ OLMAK SEMİNERİ
Muğla'nın doğal güzelliklerini keşfettiler
YEREL

MUĞLA'NIN DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİLER
Bodrum Tanıtım TIR'ı Karadeniz'de
YEREL

BODRUM TANITIM TIR'I KARADENİZ'DE
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı