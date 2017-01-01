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Koltuklar geleceğe emanet edildi

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Muğla Valisi Amir Çiçek koltuğunu temsili olarak kısa bir süreliğine minik öğrencilere devretti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Valisi Amir Çiçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu temsili olarak kısa süreliğine minik öğrencilere bıraktı. Menteşe Atatürk İlkokulu ve Özel kolejden gelen dört öğrenci temsili olarak oturdukları Valilik koltuğunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile telefonda görüşerek taleplerini ilettiler.

Miniklerin Vali Amir Çiçek'i ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de hazır bulundu. Minik öğrencileri kapıda karşılayan Vale Amir Çiçek, minik öğrencilerin verdiği çiçek sonrası koltuğunu miniklere devretti. Öğrenciler, Emniyet Müdüründen otopark sorununun çözülmesini, Milli Eğitim Müdüründen okullardaki akıllı tahta sayısının arttırılmasını ve öğrencilerin teknolojiden daha fazla yararlanmasının sağlanmasını, Muğla Büyükşehir belediye Başkanından da tarihi binaların restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını, Menteşe Belediye Başkanından da parklardaki temizliğin daha sık yapılması ve vatandaşların bu alanlardan daha fazla yararlanmalarını istediler.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla idrak etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti. Vali Çiçek, "Necip milletimizin azim ve kararlılıkla başlattığı var olma mücadelesinin bağımsızlığa en son adımı bu kutlu günde atılmış ve ulusal egemenliğimizin tescillendiği 23 Nisan günü, aziz Atatürk tarafından 'Milletimizin aydınlık geleceği ve omuzlarında demokrasiyi yükseltecek nesil' olarak görülen çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir. En önemli zenginliğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Aziz Atatürk dünya tarihinde çocuklara bayram armağan eden tek lider; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünyada kutlanan tek çocuk bayramı olmuştur" dedi.

(BT)



21.04.2017 16:05:40 TSI

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