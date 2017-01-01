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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;

21 Nisan 2017 Cuma, 16:02
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;
- ''Çocuklarımızın özgüvenli yetişmesi görevimizdir''

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayarak tüm çocukların bayramını kutladı.
Başkan Akdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü çocuklarımıza armağan ederek, gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymuştur. Çocuklara armağan edilen bu özel günde geleceğin teminatı olan çocuklarımızın, tarihimizi ve Atalarımızın bize bıraktığı mirası geleceğe taşıma gibi bir görevi vardır. Ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için yarınları kucaklamaya hazırlanan çocuklarımızın kendine güvenen ve mutlu bireyler olarak yetişmesi de bizim görevimizdir. Geçmişini, kültürünü, gelenek ve göreneklerini iyi bilen sağlam nesillerin yetiştiğini görmek de en büyük mutluluğumuz olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.''
(SK)

21.04.2017 16:10:38 TSI
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