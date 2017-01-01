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YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
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Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan Vali Doğan'a ziyaret

21 Nisan 2017 Cuma, 16:03
Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan Vali Doğan'a ziyaret
Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan Vali Doğan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kore Cumhuriyeti Büyükelçilisi Yunsoo Cho, Kars Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.
Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı olması dolayısıyla Kars'ta düzenlenen Kore Kültür Günü etkinlikleri kapsamında Kars'ta bulunan Büyükelçi Yunsoo Cho'yu makamında kabul eden Vali Rahmi Doğan, "Türk Ordusu Kore'de bir mücadeleye girmiş. Mücadele neticesinde hem şehitlerimiz var, hem de gazilerimiz var. Bundan dolayı biz gazilerimizi ve şehitlerimiz hep minnetle yad ediyoruz. Bu olay iki ülke arasında bir dostluk nişanesi olarak yer almakta. Türk halkı Kore halkını gerçekten seviyor. Bir muhabbet duyuyor. Bende Kore'de bulundum oradaki sıcaklığı da gördüm. Soel'e bir toplantıya gitmiştim. Toplantı da gördüm ki gerçekten Kore haklıda çok sıcak kanlı, bize benziyorlar. Tekrar kendilerine hoş geldiniz diyorum" dedi.
Kars'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kore Cumhuriyeti Büyükelçilisi Yunsoo Cho, "Evet Kore için sizinde bahsettiğiniz gibi, Türkiye çok önemli bir ülke ve çok iyi bir arkadaş bir ülke, ayrıca Kore olarak bizim için de Kore gazileri çok önemli. Eğer Türk askerlerinin bu kahramanca savaşması olmasaydı, şuanda Güney Kore, Kuzey Kore'nin bir parçası olabilirdi. Fakat işte bu Kore gazileri sayesinde aslında şuanda Kore çok gelişti. Dünya'nın 12. ekonomisi haline geldi. Bizde Türkiye'de değişik şehirleri gezip, Kore savaşı gazilerini ve onların ailelerini ziyaret ediyoruz. Aslında 1950 yılında bizim ilişkilerimiz sadece tekrar başladı. Halbuki Türkiye -Kore ilişkileri 6'ncı yüzyıla dayanıyor. O zamanlar bizim Göktürk Devletimizle, Şuan ki Kore devletinin ataları hep birlikte yan yana gelip, şuanda ki Çin'in Kuzey Doğu'nda kalan bölgede Çin'e karşı beraber mücadele verdik. Bu tarihten sonra Türkler Batı'ya doğru geldi. Biz de biraz Doğu'ya be Güney'e doğru gittik. Ve sonuçta aramızda 8 bin kilometrelik bir mesafe oluştu. Ama aramızdaki bağ kopmadı" diye konuştu.
Vali Rahmi Doğan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçilisi Yunsoo Cho'ya Sarıkamış, Çıldır ve Sarıkamış kayak tesisleri ve Ani hakkında bilgiler verdi. Doğan, BTK Demiryolu hattının da önemi anlatı. Vali Rahmi Doğan, Kore Cumhuriyeti Büyükelçilisi Yunsoo Cho'ya plaket hediye etti. Büyükelçi Cho'da Doğan'a çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret daha sonra basına kapalı olarak devam etti.
(IÇ-AT-Y)

21.04.2017 16:11:09 TSI
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