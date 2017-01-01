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Başkan Akkaya, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, makam koltuğunu Gölçayır İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Aleyna Yakar'a devretti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Gölçayır İlkokulu Müdürü Süleyman Naci Sert, Sınıf Öğretmeni Filiz Kıra ile 4. Sınıf öğrencisi Aleyna Yakar'ı makamına kabul etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Başkan Akkaya'ya çiçek sunan Aleyna Yakar, başkanlık koltuğuna oturarak; yaşadığımız dünyanın çocukların açlıktan, savaşlardan ölmediği bayram sevinciyle yaşadıkları bir dünya olmasını temenni ederek, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Küçük Başkan, ayrıca Gölçayır'da piknik alanlarının düzenlenmesini ve bu alanlara bank konulmasını talep etti.

Belediye Başkanı Salih Akkaya da, Aleyna Yakar'ı tebrik ederek, Yakar'ın Belediye Başkanlığı makamını iyi temsil ettiğini belirterek, "Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum, bu bayramı bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad olsun diyorum ve O'nu rahmetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Akkaya, "Bazı makamlar vardır ki çalışarak ve belli okullar bitirerek o makamlara ulaşabilirsiniz. Bazı makamlar da belirli bir kariyer edinerek halkın seçmesi gerekir. Belediye Başkanlığı halkın seçimiyle elde edilen bir makamdır. Akşehir'de bu görevi üstlenirken yüzde 47 oy alarak hemşehrilerimizin bizi tercih etmesiyle, bu göreve geldik. Hemşehrilerimize 3 yıldır hizmet etmeye gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Aleyna Yakar ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye çalışmaları ve belediye görevleri hakkında bilgiler verdikten sonra Küçük Başkan ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirip onlara çeşitli hediyeler verdi.

(CF-AH-Y)



21.04.2017 16:16:26 TSI

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