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Başkan Altay: "Sanayi çalışanı gençlere önem veriyoruz"



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Horozluhan Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Selçuklu'da Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Horozluhan Mahallesi oldu. Cuma Namazı'nı Anadolu Teknik Sanayi Camisinde kılan Başkan Altay, namaz sonrası vatandaşlarla görüştü. Yürütülen belediyecilik hizmetleri hakkında vatandaşlara bilgi veren Altay, gelen istek ve önerileri de dinledi. Programa AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.

Selçuklu'da Cuma Buluşmaları'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu buluşmalar ile belediye hizmetlerini halkımıza anlatıyor, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da yerinde tespit ediyoruz. Bu buluşmalar kardeşlik ilişkilerimizin gelişmesine, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine vesile oluyor. Cuma buluşmaları ile hemşehrilerimizle birlikte olmamız bereketimizi arttırıyor" dedi.

Selçuklu'da ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Gerçekleştirdiğimiz temel belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal tesis, spor alanları, sağlık ve eğitim tesisleri ile ilçeye değer kattık. Selçuklu'nun standardını yükseltmeye ve ilçenin her noktasına en iyi hizmeti götürmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Ali Okutan Sanayi Sosyal Tesisinde çalışan gençliğe yönelik Türkiye'ye örnek bir proje yürüttüklerini ifade eden Başkan Altay, "Selçuklu Kent Konseyimiz sanayide çalışan kalfalarımız ve çıraklarımız için "Bugünün Gençleri Yarının Ustaları Projesi" kapsamında çeşitli organizasyonlar ve etkinlikler düzenliyor. Kalfa-çırak ve ustalardan oluşan gençlerimize, ustalarımıza ahilik teşkilatına uygun donanımlar kazandırmaya ve ülkemizi geleceğe taşıyacak verileri depolamaları için çalışıyor ve birçok faaliyet yürütüyoruz. Binamızda yemek salonu, derslikler, spor salonu, duşlar, soyunma odaları ve büyük bir sohbet alanı yer alıyor. Elmas Kuran Kursu ile birlikte Salı ve Cuma akşamları sohbet yapılan tesisten yine gün içerisinde hem kalfalarımızdan hem de ustalarımızdan Kuran öğrenmek isteyenlere hocalarımız nöbetleşe çalışmak suretiyle Kuran eğitimi veriyor. Tesisimizin etkinliklerle faal olarak kullanılması kalfa, çırak ve ustalarımızın yoğun ilgisi bizleri memnun ediyor ve yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.



21.04.2017 16:22:30 TSI

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