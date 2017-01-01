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Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:21
Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı
Safranbolu Köylere Hizmet Götürme Birliği Birlik Meclisi Olağan Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

Samet Oğuzhan Doğan
KARABÜK (İHA) - Safranbolu Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2017 yılı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı.
Safranbolu İlçe Halk Kütüphanesi Çok Amaçlı Salonunda Kaymakam Murat Bulacak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Ahmet Cengiz, Ekrem Akarsu ile Daire Müdürleri ve 58 köy muhtarı katıldı.
Gündem maddeleri okunarak Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan toplantıda 2016 yılı faaliyet raporu ile birliğin gelir ve gider kesin hesabı okunarak Birlik Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıda ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu üyelikleri seçimleri yapılarak üye aidatları belirlendikten sonra Köylere Hizmet Götürme Birliği encümeni olarak 1 yıl görev yapacak İl Genel Meclis üyeleri ve Muhtar üyelerin gizli oy açık tasnif yolu ile seçimine geçildi.
Yapılan seçim sonrası İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen ve Meclis üyesi Ahmet Cengiz ile Hacıhasan Köyü Muhtarı Hamza Avcı ve Tayyip Köyü Muhtarı Şeref Topal asil üyeliğe, İl Genel Meclisi üyesi Ekrem Akarsu ve Kuzyakaöteköy Muhtarı Osman Acar yedek üyeliğe seçildi.
(SOD-YE-Y)

21.04.2017 16:29:15 TSI
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