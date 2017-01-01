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Yozgat'ta 700 dezavantajlı çocuk kitapla buluşacak



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 'Kitapla Büyüyen Umutlar Projesi' kapsamında ailesi, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan çocukların kitapla buluşması için kütüphane oluşturuldu.

Ailesi, sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden yararlanan dezavantajlı çocukların kitapla buluşturulması için Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Ömer Halis Demir anısına kütüphane kuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mehmet Cemil Erkan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Teoman Başal eşliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 3 bine yakın kitap, Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde destek alan 700'e yakın çocuğa ulaştırılacak.

Projenin amacı ile ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Mehmet Cemil Erkan,"Başta çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, onların zihinlerini geliştirmek, hayal dünyalarını zenginleştirmek ve kitapla bilgi arasındaki ilişkiyi kavratmak amacıyla kütüphane kurduk" dedi.

Ayrıca kütüphane açılışına katılan ailelere, Uzman Psikolog Sümeyye Yılmaz ve Psikolojik Danışman Hüseyin Aktaş tarafından çocuk aile iletişimi ve madde bağımlılığı konferansı verildi.

(BMG-UY-Y-)



21.04.2017 16:34:35 TSI

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