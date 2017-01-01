21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ESOB Başkanı Konak'tan "Miraç Kandili" mesajı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:28
ESOB Başkanı Konak'tan "Miraç Kandili" mesajı

Hayati Kanat
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, H.Z. Muhammed'in miraca yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'yle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.
ESOB Başkanı Konak yayınladığı mesajında, "Allah'ın bir emaneti ve İslam'ın olmazsa olmaz şartlarından birisi olan beş vakit namazın farz kılındığı, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayanların affedileceğinin müjdesi Miraç Gecesi'nde verilmiştir. İşte bu kutsal gün ve geceler şahsi ve sosyal hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize gelme, kendimizi yenileme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma gibi bizlere birçok imkan ve fırsatları vermektedir. Bu vesile ile bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, aziz milletimizin ve bütün insanların barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(HK-GC-

21.04.2017 16:36:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
ESOB Başkanı Konak'tan 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

ESOB BAŞKANI KONAK'TAN 23 NİSAN'I KUTLADI
Sokak hayvanları için su ve mama makineleri
YEREL

SOKAK HAYVANLARI İÇİN SU VE MAMA MAKİNELERİ
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI

Osman Attila ölümünün 39. yıl dönümünde anıldı
YEREL

OSMAN ATTİLA ÖLÜMÜNÜN 39. YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI
55 çiftçi ile &quot;Bireysel Sulama Desteklemeleri&quot; sözleşmesi imzalandı
YEREL

55 ÇİFTÇİ İLE "BİREYSEL SULAMA DESTEKLEMELERİ" SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Fatmanur Karayiğit Türkiye şampiyonu oldu
YEREL

FATMANUR KARAYİĞİT TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU
Dr. Yemenici Ebeler Haftasını kutladı
YEREL

DR. YEMENİCİ EBELER HAFTASINI KUTLADI
Başkan Konak'dan, Başkan Yörük'e ziyaret
YEREL

BAŞKAN KONAK'DAN, BAŞKAN YÖRÜK'E ZİYARET
Uydu vericisi takılan kızılgeyikler doğaya salındı
YEREL

UYDU VERİCİSİ TAKILAN KIZILGEYİKLER DOĞAYA SALINDI
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davaları
YEREL

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FETÖ/PDY DAVALARI

EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı