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ESOB Başkanı Konak'tan "Miraç Kandili" mesajı



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Abdülkadir Konak, H.Z. Muhammed'in miraca yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'yle ilgili olarak bir mesaj yayınladı.

ESOB Başkanı Konak yayınladığı mesajında, "Allah'ın bir emaneti ve İslam'ın olmazsa olmaz şartlarından birisi olan beş vakit namazın farz kılındığı, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayanların affedileceğinin müjdesi Miraç Gecesi'nde verilmiştir. İşte bu kutsal gün ve geceler şahsi ve sosyal hayatımızda iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimize gelme, kendimizi yenileme, ümitsizlikten kurtulma, geleceğe ümitle bakma gibi bizlere birçok imkan ve fırsatları vermektedir. Bu vesile ile bütün İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, aziz milletimizin ve bütün insanların barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(HK-GC-



21.04.2017 16:36:00 TSI

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