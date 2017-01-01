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Başkan Akdoğan'dan siyasi parti ve STK'lara teşekkür ziyareti

21 Nisan 2017 Cuma, 16:33
Başkan Akdoğan'dan siyasi parti ve STK'lara teşekkür ziyareti
Başkan Akdoğan'dan siyasi parti ve STK'lara teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - MÜSİAD, Memur-Sen, TÜMSİAD ve MHP İl Başkanlığını ayrı ayrı ziyaret eden Başkan Akdoğan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerine 16 Nisan referandumunda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ve Meclis Üyeleri Ahmet Taciroğlu ile Aslan Gezici'nin ilk durağı Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Niğde İl Temsilciliği oldu. MÜSİAD Başkanı İsmail Karanfil ve dernek yöneticileriyle bir araya gelen Başkan Akdoğan, "İstikrara evet diyen tüm sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. MÜSİAD Başkanı İsmail Karanfil ise referandumda 'Geleceğine sahip çık' sloganıyla hareket ettiklerini belirterek, "İstikrar olmadan yatırım olmaz, yatırım olmadan da istihdam olmaz. İnşallah bundan sonraki süreç ülkemiz için daha hayırlı olur" diye konuştu.
Belediye Başkan Akdoğan ve Belediye Meclis üyeleri daha sonra MHP Niğde İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada İl Başkanı Ali Güngör ve partililerle bir araya gelen Başkan Akdoğan, Türkiye'nin geleceğinin oylandığı referandumda MHP teşkilatlarının olağanüstü bir çaba sarf ederek, yeni sistemin onaylanmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu ifade etti. MHP Niğde İl Başkanı Ali Güngör de insanların düşüncelerine saygı duymak gerektiğini belirterek, "Yürütmenin tek elde olacağı sisteme MHP olarak destek verdik. Bu sistemin ülkemizin hayrına olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
Başkan Akdoğan ve Meclis üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonu Niğde İl Temsilciliğini de ziyaret ederek, referandumda verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Memur-Sen Başkanı Hasan Orhan ve konfederasyona bağlı sendikaların temsilcileri de AK Parti hükûmetinin her konuda sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini alıyor olmasının taktire şayan bir davranış olduğunu dile getirdi ve yeni sistemin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Akdoğan ve beraberindeki heyet daha sonra Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD )Niğde Şubesi'ni ziyaret ederek, burada TÜMSİAD Başkanı Gülali Yıldırım ve sanayicilerle sohbet etti. Başkan Akdoğan, "Büyük Türkiye'nin temellerinin atıldığı Anayasa Değişikliğine evet diyerek, istikrara ve istihdama destek veren tüm sanayici ve işadamlarına teşekkür ediyorum" dedi.
(MB-YE-SK)

21.04.2017 16:41:57 TSI
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