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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor

21 Nisan 2017 Cuma, 16:34
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor
Yeni Malatyaspor, U21 Ligi'nde şampiyonluğa koşuyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Türel
MALATYA (İHA) - TFF 1. Lig'de mücadele eden ağabeyleri gibi, 1.Lig U21 Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Yeni Malatyaspor U21 takımı yarın Giresunspor ile oldukça kritik bir maça çıkacak.
Grubunda Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile birlikte 54 puanla zirveyi paylaşan Malatya ekibi, Giresun'da galip gelmesi halinde şampiyonluk için büyük avantaj elde edecek. Ligin 29. Haftasında oynanacak Giresunspor - Yeni Malatyaspor U21 Ligi müsabakası saat: 14.00'da başlayacak. 7 haftadır kaybetmeyen U21 takımının bu başarısına Yeni Malatyaspor yönetimi de kayıtsız kalmadı. Kişi başı 400'er liralık prim dağıtan yönetim, genç oyuncuların şampiyon olması halinde ekstra ödemelerde bulunacak. U21 Ligi'nde şampiyon olunması halinde Malatya futbol tarihine geçecek alt yapı oyuncuları ve teknik heyeti hafta sonu oynayacağı Giresunspor maçı için bugün karayoluyla Giresun'a gidecek.
"İzleyenleri kendilerine hayran bırakıyorlar"
Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Alt Yapı koordinatörü Levent Doğandemir, "Çocuklarımız bu sezon örnek bir alt yapı takımı görüntüsü ortaya koyuyor. Hem çok centilmence, hem de mücadeleci bir kimlikle izleyenleri kendilerine hayran bırakıyorlar. Bu sezon inşallah Malatya'ya bir şampiyonluk hediye etmek istiyorlar. Tabi bizim için yarışmacı olmak değil esas olan, bizim için gençlerin gelişimi daha büyük önem taşıyor. Bu bilinçle çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Giresun'dan da en iyi sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.
(MT-SD-Y)

21.04.2017 16:43:14 TSI
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