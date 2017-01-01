21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çocuklar, 23 Nisan coşkusunu Forum Trabzon'un ödüllü satranç turnuvası ile yaşadı

21 Nisan 2017 Cuma, 16:34
Çocuklar, 23 Nisan coşkusunu Forum Trabzon'un ödüllü satranç turnuvası ile yaşadı
Çocuklar, 23 Nisan coşkusunu Forum Trabzon'un ödüllü satranç turnuvası ile yaşadı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Şehrin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği satranç turnuvası ile kutladı.
Gerçekleşen turnuvaya 7 ila 13 yaş arası çocuklar katıldı. 7-8, 9-10 ve 11-12-13 olmak üzere 3 yaş kategorisi altında yapılacak turnuvada tüm kategorilerde ilk 5 dereceye giren sporculara madalya ve hediye çekinin yanı sıra ilk 3 dereceye giren sporculara ayrıca kupa verildi. Katılan tüm sporculara katılım belgesinin de verilirken, Satranç Turnuvası'nda ilk beşe girenlere 600 TL ile 200 TL arasında hediye çeki verildi.
Satranç turnuvasının yanı sıra 23 Nisan günü saat 14.30-18.00 saatleri arasında alışveriş merkezinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 10 okul ile eğitim merkezinin ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi'nin çocuk sporcularının dans, koro ve spor gösterileri ile renklendireceği bayram kutlaması da gerçekleştirilecek. Bu katılımcıların sahne performansları öncesinde kostümlü maskot bando ve animatörler eşliğinde AVM içerisinde kortej yürüyüşü yapılacak.
(EK-OS-Y)

21.04.2017 16:43:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor, Antalya'ya gitti
YEREL

TRABZONSPOR, ANTALYA'YA GİTTİ
Tabakhane'de 629 bina yıkıldı
YEREL

TABAKHANE'DE 629 BİNA YIKILDI
Doğu Karadeniz nüfusunun yüzde 23,9'unu çocuk nüfus oluşturuyor
YEREL

DOĞU KARADENİZ NÜFUSUNUN YÜZDE 23,9'UNU ÇOCUK NÜFUS OLUŞTURUYOR
Trabzonspor, Antalyaspor'a konuk oluyor
YEREL

TRABZONSPOR, ANTALYASPOR'A KONUK OLUYOR
Trabzonspor ile Antalyaspor 42. randevuda
YEREL

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 42. RANDEVUDA
Milletvekili Balta, sokak çağrılarına tepki gösterdi
YEREL

MİLLETVEKİLİ BALTA, SOKAK ÇAĞRILARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Trabzonsporlu futbolcular imza gününe katıldı
YEREL

TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR İMZA GÜNÜNE KATILDI
&quot;Uluslararası Geleneksel Sanatlar Sempozyumu&quot;
YEREL

"ULUSLARARASI GELENEKSEL SANATLAR SEMPOZYUMU"
Evinin penceresinden düşen çocuk öldü
YEREL

EVİNİN PENCERESİNDEN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ
Trabzon Opera ve Bale Günleri devam ediyor
YEREL

TRABZON OPERA VE BALE GÜNLERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor, deplasman serisini sürdürmek istiyor
YEREL

TRABZONSPOR, DEPLASMAN SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Trabzon'da kültür sanat
YEREL

TRABZON'DA KÜLTÜR SANAT
Beşikdüzü'nde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen sel felaketinin ardından tersip bentleri çalışmaları sürüyor
YEREL

BEŞİKDÜZÜ'NDE GEÇTİĞİMİZ YIL EYLÜL AYINDA MEYDANA GELEN SEL FELAKETİNİN ARDINDAN TERSİP BENTLERİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı