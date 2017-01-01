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Başkan Duymuş'un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Vezirhan Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Duymuş, mesajında, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin eline geçtiğini ifade ederek, "Bu anlamlı günün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

(CKT-DA-Y)



21.04.2017 17:36:35 TSI

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