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Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan etkinliği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu ilçesindeki Şafak Anaokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle hazırladıkları etkinlikler büyük beğeni topladı.

Okulda düzenlenen Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, Okul Müdiresi Filiz İşbir, okulda görev alan öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Okul Müdiresi Filiz İşbir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, miniklerin birbirinden güzel gösterisi ve yarışması büyük beğeni kazandı.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve gösterdikleri performanstan dolayı kutlayan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nuran Altan Göl, "23 Nisan dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramıdır. Dünya çocuklarının barış ve kardeşlik duyguları içinde bir araya gelmesine vesile olmaktadır. Dünyanın bütün çocuklarının barış ve mutluluk içinde yaşayacağı yarınların yakın olmasını temenni ediyorum. Bu anlamda ben öğretmenlerimize ve çocuklarımızın ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.

(MSA-Y)



21.04.2017 17:38:03 TSI

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