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Rektör Polat, koltuğunu Ceylin Yılmaz'a devretti



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, rektörlük koltuğunu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Şehit Metin Arslan İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Ceylin Yılmaz'a devretti.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Şehit Metin Arslan İlkokulu 4. sınıf öğrencileri Ceylin Yılmaz, Barış Uğur ve Ceylin Ünal'ı Okul Müdürü İlyas Yıldız ile sınıf öğretmeni Nezahat Hasdemir eşliğinde makamında ağırladı.

"Minik Rektör'den kütüphane ve hastaneyle ilgili talep"

Ziyarette, rektörlük görevini temsilen devralan Ceylin Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a çiçek takdim etti ve sonrasında koltuğa geçerek taleplerini sıraladı. Temsili rektör Ceylin Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Polat'tan hizmete yeni giren Kamil Güleç Kütüphanesi'nin ilkokul öğrencilerinin kullanımına açılması istedi. Yılmaz'ın bir diğer talebi ise Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisindeki doktor sayısının artırılmasına yönelik oldu.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat taleplerle ilgili olarak "Kütüphane ve hastaneyle ilgili emriniz var. Hastanedeki doktor sayısını çoğaltırız, kütüphaneyi de ilkokul öğrencilerimize açarız ama bir şartla; ilkokul öğrencilerimiz kütüphaneye sıklıkla gelecek. Hastaneye gelmeyin, hasta olmanızı istemem." diye konuştu.

"Millet iradesi sonsuza kadar yaşayacak"

Temsili rektör Ceylin Yılmaz isteklerini aktardıktan sonra günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, "23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı gündür. O mutlu gün Türk milletinin tarihinde kutlu bir gündür. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin oldu. Demokrasi ve millet iradesi bayrağımızla sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizler de aldığımız iradeyi daha çok demokrasi daha güzel bir ülke olarak yarınlara miras bırakacağız." dedi.

Ziyaretin sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, konuklarına hediye takdim ederek toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

(ÇU-YE-Y)



21.04.2017 17:39:49 TSI

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