21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Söke'nin Sembolik Belediye Başkanı Yiğit Çetin Oldu

21 Nisan 2017 Cuma, 17:31
Söke'nin Sembolik Belediye Başkanı Yiğit Çetin Oldu
Söke'nin Sembolik Belediye Başkanı Yiğit Çetin Oldu

(Fotoğraflı)

Levent Tuncer
AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları nedeniyle Fahrettin Uyguntüzel İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'ı makamında ziyaret etti. Öğrencilerden Yiğit Çetin sembolik olarak Söke Belediye Başkanlığı makamına oturdu.
Her yıl 23 Nisan bayramı nedeniyle sembolik olarak makamın çocuklara devri ile ilgili ziyaretin bu yılki konukları Fahrettin Uyguntüzel İlköğretim Okulu oldu. Okul Müdürü İsmet Turan, öğretmenleri Selda Toy ve öğrenciler Yiğit Çetin, Eylem Akkentli, Kadriye Karaca, Beyazıt Erel Karakuş Başkan Toyran'ı ziyaret etti. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran kendisini ziyaret eden öğretmen ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Sembolik Başkan Yiğit Çetin okulu için taleplerini iletti. Yiğit Çetin okul bahçesinin düzenlenmesini, oyun alanları istedi. Başkan Toyran bu keyifli ziyaretin sonunda öğretmen ve öğrencilere hediyelerini vermeyi ihmal etmedi.
(LT-İK)

21.04.2017 17:39:51 TSI
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