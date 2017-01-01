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23 Nisan'da makam koltuğu çocukların oldu



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. Yılında makamlar bir kez daha çocuklara teslim edildi.

Alaplı Belediye Başkanlığı makamına Karşıyaka İlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencisi Eylül Afra Satan oturdu. Koltuğunu sembolik olarak ilkokul öğrencisi Eylül Afra Satan'a teslim eden Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, sembolik başkanın talimatlarını dinleyerek not aldırdı. Okul Müdürü Muhammet Türkoğlu, öğretmenleri ve bir grup öğrenci arkadaşıyla birlikte belediyeyi ziyaret eden ve Belediye Başkanı Nuri Tekin'e bir buket çiçek takdim eden sembolik Belediye Başkanı Eylül Afra Satan, ilk olarak okulunun bahçesine 20 adet bank konulmasını istedi. Başıboş köpeklerle ilgili de çözüm bulunmasını isteyen sembolik başkan, okuluna bir kutu da silinmez boya istedi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, bugünün çocuklarının yarın bu makamların yeni sahipleri olacağını ifade ederek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu bayramın ve ülkemizin kıymetini iyi bilin. Geleceğimiz sizlersiniz ve sizlerden beklentilerimiz büyük. İnşallah, bir gün bu görevlere geldiğinizde başarılı çalışmalar yapacaksınız ve ülkemize hizmet edeceksiniz" dedi.

Sembolik başkanın isteklerini de karşılamaya çalışacaklarını belirten Başkan Tekin, "Zaten, okullarımıza elimizden gelen hizmeti vermeye çalışıyoruz. Sizin isteklerinizi de azami oranda yerine getirmeye çalışacağız" dedi. Başkan Tekin, ziyaretin sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

(EY-OA-Y)



21.04.2017 17:42:31 TSI

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