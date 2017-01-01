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AK Parti'den Türkiye rekoru kıran ilçeye teşekkür ziyareti

21 Nisan 2017 Cuma, 17:38
AK Parti'den Türkiye rekoru kıran ilçeye teşekkür ziyareti
AK Parti'den Türkiye rekoru kıran ilçeye teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Uğur Ulu
MUŞ (İHA) - AK Parti Muş İl Başkanlığı heyeti, 16 Nisan referandumunda yüzde 98,8 katılım oranıyla Türkiye rekoru kıran Hasköy ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve AK Parti İl Başkanı Namık Ergün ve Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen, Hasköy ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, 16 Nisan referandumundaki desteklerinden dolayı halka teşekkür etti. Hasköy ilçe merkezindeki temaslarının ardından ilçeye bağlı Eşmepınar köyüne geçen AK Parti heyeti, burada bir kahvehanede vatandaşlarla buluştu.
Burada konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, referandum sürecinde bu bölgenin özellikle referandumda evet oyu kullanmasının iki defa önemli olduğu vurgusunu yaptı. Asya, "Halkımızda bu ülkenin asli unsuru, asli sahibi olduğu noktasında ve Türkiye Cumhuriyetini sıkıntıya sokacak hiçbir tercihin yanında olmadığını kanıtladığı gibi bu referandumda halk doğrusunu seçerek bizleri kendi yerelimizde bütün Muş'un yeniden fabrika ayarlarına dönmek suretiyle bir irade ortaya koymuştur. Referandum öncesi halkımızla birlikte olduğumuz gibi, kucakladığımız gibi, köy köy, mezra mezra, belde belde, ilçe ilçe ve bütün mahalleleri dolaştığımız gibi, milletvekilimizin riyasetinde teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle birlikte şimdide şükranlarımızı arz etme noktasında halkımızla birlikteyiz. Bu birlikteliğin bizi çok daha geleceğe taşıyacağının kanaatindeyiz. Bu birlik ruhu, bu beraberlik ruhu halkımızla bütünleşmiş bir ruh içerisinde Türkiye'nin her tarafında Muş konuşuluyor. 1 Kasım'da yüzde 33'ten yüzde 51'e yükselmiş olmanın çok ciddi bir güzelliğini hep birlikte, halkımızla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda halkımıza minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu bir kez daha köy köy, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle milletvekilimizle, teşkilatlarımızla birlikte halkımıza bir vefa noktasında borcumuzu ifa etmek için çalışıyoruz, ziyaretler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
Hasköy Belediye Başkanı Mürsel Özen ise, Hasköy ilçesinin yıllardan beri duruşunun belli olduğunu ve her zaman devletin yanında yer aldıklarını kaydetti.
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, referandumun ardından çok sevinçli olduklarını ve bu kapsamda teşekkür ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.
AK Parti heyeti, buradaki ziyaretlerin ardından Altınova beldesine geçmek üzere köyden ayrıldı.
(UU-MSA-Y)

21.04.2017 17:46:05 TSI
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