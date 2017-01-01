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Küçüksan'da Mali Genel Kurul gerçekleştirildi

21 Nisan 2017 Cuma, 17:52
Küçüksan'da Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
Küçüksan'da Mali Genel Kurul gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifi 2016 Yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi.
Küçüksan İşletme Kooperatifi 2016 Yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı divan oluşturlması ile başladı. Verilen önerge ile Divan Başkanlığına Saffet Öncül, yardımcılığına Ahmet Altıntaş, üyeliklere ise Hüseyin Özgen ve Erkan Şehirli seçildi. Yönetim denetim kurulu raporları ile finansal tablolar okunmasının ardından denetim kurulu raporları ve finansal tablolar müzakare edildi. Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibrasından sonra gelecek yılın bütçe ve çalışma programı görüşülerek karara bağlandı. Yönetim üyelerden kooperatife ait 3 araç ve 1 greyder satışı ve yenilemesi için oy birliği ile yetki aldı. İşgaliye alanlarından tahsil edilecek bedel tespitinin oylanması sonrası genel kurul dilek ve temmilerin dinlenilmesinden sonra sona erdi. Balıkesir Küçüksan İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakbaş yaptığı açıklamada "2016 yılı mali genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Üyelerimizin ve diğer STK Başkanlarının katılımından dolayı çok teşekkür ederiz. Sanayi sitemizde yaşadığımız ufak tefek problemlerle, yaşadığımız konularda kararlarımız oldu. Sağolsunlar teveccüh gösterdi ortaklarımız bize. Bunlarla ilgili kararlarımızı yerine getirdik. 4 Mayıs 2016'da bir seçimli genel kurul yaptık üyelerimizin ortaklarımızın teveccühünü aldık ve tekrar yönetime geldik ama 1 senelik süreçte 3 tane şikayet edilme problemimiz oldu. Bu şikayet konuları çok gereksiz komulardı. Birisi Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, diğer vergi dairesine bir diğeri ise Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına yapıldı. Denetlemelerin sonucunda alnımızın akıyla çok şükür tertemiz çıktık. Yaptığımız işten eminiz her zaman söylediğimiz gibi bizler işlerinde başarılı insanlarız, işlerimizdeki başarılarımız Küçüksan'a yansıyor. Küçüksan gheleceği olan bir yer ve daha iyi yerlere geleceğini düşünüyoruz. Şikayetler ve denetlemeler kesinlikle bizi yıldırmayacak. Biz doğru olanı yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Küçük ölçekli düşünmüyoruz
Verdikleri vaadlere değinen Başkan Sakbaş "Belediyeden imar planıyla ilgili vermiş olduğumuz vaadlerin içinde 2 dükkanlık bir iş yerimiz vardı. Belediyeye bu imar planından dolayı takılmıştık, çok şükür Büüyükşehir Belediye Başkanımız sanayi sitesini bizim talebimiz doğrultusunda küçük sanayi sitesi olarak bıraktı. Bize sonra daha büyük bir müjde ile dönerek yükseltmeleri 9,5 metreye çıkartmasından sonra bizde tadilat yapıp bu iş yerlerini tekrar faaliyete geçireceğiz inşallah. Esnaf için daha kullanışlı bir hale gelecek, çünkü artık iş yerlerimiz esnafa yetmiyor. Balıkesir Büyükşehir oldu her zaman söylüyorum, sözler aslında çarpıtılıyor biraz. Nüfusumuz 1 milyon 600 bine dayanıyor. Ama bu önümüzdeki süreçte nüfusun artmayacağı anlamına gelmiyor. Bir çok büyük şehir gördük İzmir gibi. İzmir'de bu gün 13 tane sanayi sitesi var. İstanbul'da da her semtte bir sanayi sitesi var. Bizde istiyoruz ki önümüzdeki süreçte daha kullanışlı, daha büyük, iş alanları daha rahat, insanların rahat edebileceği yerler istiyoruz. Burası çok eski bir sanayi sitesi 80'li yıllarda yapımı başlayıp bitimi 2005 yılını buluyor. Biz kesinlikle küçük ölçekli düşünmüyoruz, uzun vadeli ve geleceğimizi düşünüyoruz. Yeni nesil burada iş yeri kiralamakta ve satılık işyeri bulmakta problem yaşıyor. Allah nasip eder büyüklerimizde önümüzü açarsa bu gün devlet imkanları çok fazla bakanlıklar ve belediyelerle görüşüyoruz. Yüzde 100 alt yapı, yüzde 60 üst yapı ve kredi imkanı sağlıyorlar. Bizde daha iyi imkanlar bir sanayi sitesi kurmak ve özellikle belirtiyorum burada genç nesili mülk sahibi yapabilirsek bu bizim için çok iyi olur. Çünkü gençler olarak gelecek biziz. Daha iyi imkanlarla çalışmak istiyoruz çünkü iş yerlerimiz yetmiyor. Bu günkü gümdem maddelerimizden biriside işgaliyelerdi. İnsanlara artık bu dükkanlar yetmiyor, bunlarıda önümüzdeki süreçte çözeceğiz. Genel kurulumuz güzel geçti herkese hayırlı uğurlu olsun inşallah" şeklinde konuştu.
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21.04.2017 17:59:16 TSI
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