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Darende'de makamlar çocuklara emanet edildi



(Fotoğraflı)



İsmet Hüseyin Uğur

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Darende ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamlar çocuklara emanet edildi.

23 Nisan coşkusu bütün yurtta olduğu gibi Darende'de de çeşitli kutlamalarla başlarken her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk etkinlikler makamların çocuklara emanet edilmesi oldu. Bu kapsamda, Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Hulusi Erdem, öğretmen Alper Özgül ve öğrenciler ile birlikte 23 Nisan kutlamaları dolayısıyla Darende Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette okul öğrencilerinden Emirhan Çakar temsili olarak Belediye Başkan Vekili Murat Doğan'ın koltuğuna oturdu. Temsili olarak koltuğa oturan Emirhan Çakar isimli öğrenci ilk talimatını okulda ve ilçe genelinde yeşillendirme çevre düzenleme çalışmalarının yapılması olarak verdi.

Belediye Başkan Vekili Murat Doğan ise, 23 Nisan'ı kutlayarak, "23 Nisan Bayramı Atatürk'ün geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza armağanıdır. İnşallah bu genç öğrenci kardeşimiz ileride başarılı bir yönetici olur. Ben bütün öğrencilerimize okul hayatında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(İHU-BT-SD-Y)



21.04.2017 18:21:42 TSI

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