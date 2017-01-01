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Ilgaz'lı miniklerin 23 Nisan çoşkusu



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Ilgaz Anaokulu'nda eğitim gören ana sınıfı öğrencileri için 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı nedeniyle çocuk şenliği programı düzenledi.

Ana sınıfında eğitim gören minik öğrenciler yetenekler sergileyerek hem eğlendiler hem eğlendirdiler. Minik öğrencilerin velileri ve öğretmenlerin katıldığı programda sırayla sahneye çıkan minikler yaptıkları dans ve minik oyunlarla büyük alkış topladı.

Programdan sonra Konuşan Okul Müdürü Tuğba Demircan Bilgin, "Bu yıl 23 Nisan'ın hafta sonuna gelmesinden dolayı eğlence programımızı 2 gün önceden yaptık. Eğitim bizim için çok önemli ve çocuklarımız eğitime küçük yaşlardan itibaren hatta anne karnından başlıyor. Ölene kadarda öğrenmeye devam ediyoruz. Bizler burada öğretmen arkadaşlarımızla birlikte büyük fedakarlık göstererek çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaya çalışıyoruz. 23 Nisan sadece Türkiye'de kutlanan ve bizim çocuklarımıza özel bir bayram. Bu nedenle çocuklarımız çok şanslı. Ben bütün çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyorum. Tüm çocukların 23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

(RD-BÖ)



21.04.2017 18:35:58 TSI

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