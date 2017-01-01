21 NİSAN 2017
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Araban'da 23 Nisan'da makamlar çocuklara teslim edildi

21 Nisan 2017 Cuma, 18:35
Araban'da 23 Nisan'da makamlar çocuklara teslim edildi
Araban'da 23 Nisan'da makamlar çocuklara teslim edildi

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA)  Gaziantep'in Araban ilçesinde "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamaları kapsamında makamlar çocuklara teslim edildi.
Gaziantep'in Araban ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yılda "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlamaları kapsamında makamlar çocuklara teslim edildi. İlk ziyaret Araban Kaymakam Emin Bağlı'nın makamına yapıldı. Burada temsili Kaymakam olan İmam-Hatip Ortaokulu üç öğrenci ile 5-A sınıfı öğrencisi Sina Nur Doğan bir süre Kaymakam Emin Bağlı ile sohbet etti. Kaymakam Bağlı'nın ikramından sonra kaymakamlık makamı koltuğuna oturan Araban İmam-Hatip Ortaokulu 5-A sınıfı öğrencisi Sina Nur Doğan, ilçenin kısa süreli kaymakamı oldu.Doğan ilçe hakkında bilgi aldıktan sonra vatandaşların sorunları dinlemek istedi. Kaymakamlıkta sorun anlatmak için vatandaş bulamayan 5-A sınıfı öğrencisi Doğan, "Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bayram Altunbaş'ı makamına çağırarak çocuklara daha faydalı eğitim sağlamak, okulların ulaşımında yaşanan aksaklıkların giderilmesi, okulların fiziki yapısındaki onarım ve bakımların yapılarak daha temiz ve sağlıklı ortamlar sağlanmasını istedi. Ayrıca ilçe kırsalından ilçe merkezindeki okullara taşımalı öğrenci taşıyan okul servislerinin sık sık denetlenmesini talep etti. Cumhuriyet Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencilerinden Furkan Bulut ise Başsavcı Ali Caner'i makamında ziyaret ederek, çiçek verdi. Başsavcı Ali Caner'in içecek ikramından sonra savcı cübbesini giyen Furkan Bulut, Başsavcılık makamına oturdu. Araban Belediye Başkanlığı makamını ziyaret eden Atatürk Ortaokulu 4-C sınıfı öğrencilerinden Sıdıka Çelik ise Başkan Özdemir'in koltuğuna temsili olarak oturdu. Belediyenin birim müdürlerini makama çağırarak ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Çelik, belediyenin öğrencilere sık sık çevre il ve ilçelerindeki gezilip görülecek yerlere turlar düzenle düzenlenmesi konusunda konuyla ilgili birimlere talimatlar verdi.
Belediyenin ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelere verdiği hizmetler konusunda bilgiler alan Çelik,"Bende belediye başkanlığı görevinin kolay bir görev olduğunu sanırdım. Kısa süreli başkanlık görevimde anladım ki belediye başkanlığı görevi zor bir görevmiş" diye konuştu.
(AI-KU-SD-Y)

21.04.2017 18:43:50 TSI
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