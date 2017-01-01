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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Geri dönüşüm bilgilendirme çalışmaları

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:08
Geri dönüşüm bilgilendirme çalışmaları
Geri dönüşüm bilgilendirme çalışmaları

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi büyük marketlerde geri dönüşüm ve atık yönetimi hakkında bilgilendirmelere devam ediyor.
İlçe merkezinde bulunan bütün marketleri tek tek gezen Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, çöp ile geri dönüşümün ayrımını, geri dönüşüme ayrılan kağıt, karton, plastik gibi ürünlerin market içerisinde depo kısımlarında muhafaza edilmesi gerektiğini ve geri dönüşümün lisanslı firmalara teslim edilmesi gerektiği konusunda hatırlatmalarda bulundu.
Geri dönüşüm malzemelerinin lisanslı firmaların dışında toplanması yasak
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen çalışma kapsamında market yetkililerine, "Kağıt ve karton, metal, plastik ve kompozit malzemeden üretilmiş tüm ambalajlar kullanım ömrü dolduktan sonra ambalaj atığı olurlar. Bu bağlamda atıkların ayrı kaynakta toplanıp geri dönüşüme ve lisanslı firmalara teslim edilmesi gerekir. El arabaları ve at arabaları ile kağıt, karton toplayan şahıslara ambalaj atıklarının verilmesi doğru değildir. Geri dönüşüm malzemelerinin lisanslı firmaların dışında toplanması yasaktır" açıklaması yapıldı.
(HLD-ÖK-Y)

22.04.2017 09:16:57 TSI
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