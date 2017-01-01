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Kanaat önderlerinden sağduyu çağrısı

- Mezarlıkta yaşanan tahribat olayı üzerine harekete geçen Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı, halka sağduyu çağrısında bulundu



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Gözcüler Asri Mezarlığı ve Hacı Ahmetli Mahallesinde bulunan alevi vatandaşlara ait 10 adet mezarlık ve 1 türbenin geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilmesinin ardından harekete geçen Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) Başkanı Ali Yeral ve yönetim kurulu üyeleri, halka sağduyu çağrısı yaptılar.

Arsuz'un Gözcüler Mahallesi ve Hacı Ahmetli Mahallesinde bulunan mezarlıklarda toplamda 11 mezara çirkin bir saldırı yapıldığını öğrendiklerini ve bu çirkin saldırıyı kınadıklarını ifade eden Ehl-i Beyt Kültür ve Dayanışma Vakfı (EHDAV) Başkanı Ali Yeral, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Yeral, burada yaptığı açıklamada, "Hatay hem Türkiye'ye ve hem orta doğuya örnek bir kent. Burada hiçbir Alevi'nin Sünni kardeşiyle, hiçbir Müslüman'ın Yahudi, ermeni, Hıristiyan vatandaşıyla, hiçbir Arabın Türk, Kürt, ermeni ile sorunu yoktur. Şuana kadar alacak verecek yada bireysel nedenler dışında kabirlere, mezarlara saldırı duymadık. Şu ana kadar hiçbir Alevi türbesine, camiye veya kiliseye, bir alevinin, bir Sünni'nin, bir Müslüman'ın veya Hıristiyan'ın saldırdığını ne gördük ne de duyduk. Şu an bunların peş peşe gelmesinin manidar ve kirli amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Referandumun ertesi gününde olmasının da burada çirkin ellerin, provokatörlerin işbaşında olduğu hissiyatını bizde uyandırdı. Bizler Alevi'siyle Sünni'siyle, Müslüman'ı Hıristiyan'ı Yahudi'siyle, Türkü, Arap'ı, Kürdü ile hem Hatay'da, hem Türkiye'de birlik ve beraberliğimizi kesinlikle bozmayacağız. Provokatörlere, kirli emellere, çirkin ellere fırsat vermeyeceğiz. Yöneticilerimizden, yetkililerden temennimiz bu hassasiyeti göz önünde bulundurarak, özellikle inançlara ve mukaddesata yönelik bu çirkin saldırıları önlemeye yönelik tedbirler almaları ve saldırganları en kısa zamanda yakalayıp adalete teslim etmeleridir. Vatandaşlarımızın huzuru, halkımızın da gönlünün rahatlaması için bunları ivedilikle yapacaklarını ümit ediyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimseye fırsat vermesin." dedi.

Yüzyıllardır Hatay'da ve Arsuz'da bir kültür zenginliği ve inanç zenginliği var olduğunu ifade eden Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha da bölgede bir inanç zenginliği ve bu inançların, bu kültürlerin yüzyıllardır uyum içerisinde birlikteliği olduğuna dikkat çekerek provokatif sonuç doğurabilecek bu tür eylemlerden son derece rahatsız olduklarını dile getirdi. Çulhal, "Bunlar münferit olaylar olabileceği gibi provokatif amaçlı olaylar da olabilir. Farklı emelleri olan insanların da çirkinliği olabilir. Bu karanlık oyuna gelmeyeceğiz ve asla izin vermeyeceğiz. Bundan dolayı emniyet birimlerimizden ciddi bir şekilde çalışma yapılmasını hatta bu tür olayların devam etmemesi yönünde devriye veya zabıta gibi gerekli tedbirler almalarını bekliyoruz. Biz emniyet birimlerimize, jandarma kuvvetlerimize inanıyoruz, güveniyoruz" dedi.

(MSM-Y)



22.04.2017 09:27:51 TSI

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