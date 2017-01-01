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Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:41
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi

ADANA (İHA) - Adana'nın Çukurova, Pozantı, Sarıçam, Ceyhan ve Yüreğir ilçelerinde pazartesi günü bakım ve tesis çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Nisan Pazartesi günü, Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı, Aşıklar Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı ile 82110, 82105, 82001, 82089, 82082, 82061, 82059, 82055, 82009,82080, 82098, 82013, 82073, 82032, 82033, 82144, 82132, 82120, 82138, 82128, 82124, 82094, 82130, 82092, 82096, 82090, 82074, 82072, 82071, 82047, 82045, 82085, 82029, 82021, 82076, 82068, 82063, 82053, 82003, 82067 ve 82002 sokaklara, Karahan Mahallesi 1 Sokak, Kurttepe Mahallesi Sınır Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Pozantı ilçesi Alpu Mahallesine 09:00-15:00 saatleri arasında, Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3341, İmamoğlu, 3332, 3339 ve 3340 sokaklara, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 115 Sokağa 09:00-13:00saatleri arasında, Ceyhan ilçesi Başören Mahallesi ve Çanaklı Mahallesi 10101 Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, Başören Mahallesi Başören Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.
Yüreğir ilçesi P.T.T Mahallesi 3679, 3676, 3675, 3678, 3670, 3669, 3668, 3672, 3674, 3677, 3681, 3682, 3680, 3661, 3673, 3671,Mimoza ve Yasemin sokakları, Karacaoğlan Mahallesi 3712, 3731, 3721, 3705, 3711, 3710, 3709, 3706, 3741, 3751, 3755, 3728, 3730, 3744, 3722, 3724, 3750, 3734, 3743, 3692, 3694, 3698, 3725, 3723, 3707, 3754, 3726, 3740, 3753, 3729, 3733, 3704, 3752, 3742, 3756, 3693, 3727, 3759, 3732 ve 3745, Mimoza ve Yasemin sokakları 09:00-15:00 saatleri arasında, Büyükkapılı Mahallesi 41 Sokak, Sarıçam Mahallesi Girne Bulvarı, Yavuzlar Mahallesi 4096, 4095, 4091, 4078, 4135, 4133, 4131, 4137, Orhan Kemal, 4161, 4152, 4142, 4124, 4121, 4085, 4128, 4119, 4116, 4129, 4082, Hacı Sabancı, 4132, 4118, 4117, 4112, 4111, 4068, 4107, 4094, 4092, 4064, 4110, 4109, 4108, 3937, KIŞLA, 4141, 4166, 4182, 4100, 4165, 4164, 4162, 4160, 4127, 4093, 4145, 4158, 4088, 4123, 4086, 4122, 4120, 4098, 4083, 4077, 4113, 4081, 4080, 4075 ve 4065 sokakları, Sinanpaşa Mahallesi 4026, 4025, 4028, Kışla, 4013, 4019, 4021, 4023, 4018, 4051, 4047, 4020, 4068, 4053, 4022, 4016, 4052, 4027, 4050, 4017, 4014, 4024, 4011, 4054, M. Kazım Başer, Girne, 4035, 4012, 4015 ve Hacı Sabancı sokakları, Seyhan Mahallesi 12 Sokak, Akıncılar Mahallesi 3979, 3981, 3977, 3986, 3980, 3937, 3944, 3940, 3939, 3976, 3933, 3974, 3983, 3982, 3975, 3985, 3936, 3935, 3946, 3931, 3943, 3941, Orhan Kemal, 3934, 3932, 3945, 3938, 3978, M. Kazım Başer, 3984 sokakları 09:00-13:00 saatleri arasında enerjisiz kalacak.
(ELF-Y)

22.04.2017 09:50:23 TSI
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