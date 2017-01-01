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Bursa'nın Dört Mevsimi' fotoğrafla buluşuyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:52
Bursa'nın Dört Mevsimi' fotoğrafla buluşuyor
Bursa'nın Dört Mevsimi' fotoğrafla buluşuyor

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekştirilen ve Bursa'nın en güzel görüntülerinin yansıdığı "Bursa'da Zaman Fotoğraf Yarışması", bu kez
Bursa'da Dört Mevsim Buluşma Mekânları temasıyla ulusal perspektifte düzenleniyor. Yarışmasının ilk etabı, 2 Haziran Cuma günü başlıyor.
Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle düzenlenen Bursa'da Dört Mevsim Buluşma Mekânları Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın jüri üyeliğini; Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçıları ve fotoğraf dergilerinin temsilcileri yapacak. Yarışma sayesinde doğal, tarihsel ve kültürel değerlere sahip Bursa'nın buluşma mekânlarının dört mevsim çekilmiş fotoğrafları ile tarihe not düşülecek ve zengin görsel bir arşiv oluşacak. Evler, sokaklar ve yollardan alışveriş merkezleri, hanlar, hamamlar, kültür merkezleri ve kütüphanelere; sinema ve müzelerden sahiller, camiler ve türbelere kadar akla gelen ve Bursa'ya dair her detay fotoğrafa yansıyacak. Bursa'da sosyal ve kültürel yaşamın 4 mevsimde sunulacağı yarışma, şehir-insan-mekân ilişkisini buluşma mekânları üzerinden güzel karelerle geleceğe taşıyacak. Bursa sınırlarındaki doğal, kültürel ve tarihsel özelliklerini koruyan buluşma mekânlarını dört mevsimle anlatan fotoğraf yarışması; 2017-2018 sezonunda 'Bursa'da Yaz', 'Bursa'da Güz', 'Bursa'da Kış' ve 'Bursa'da Bahar' olmak üzere 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

Bursa'da Yaz 2 Haziran'da başlıyor
Bursa'da Dört Mevsim Buluşma Mekânları Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın Bursa'da Yaz konseptli ilk etabı, 2 Haziran Cuma başlayacak ve yarışmaya son katılım tarihi olan 8 Eylül Cuma gününe dek fotoğrafa gönül veren herkes katılabilecek. Fotoğraf alanında uzman ve dünyaca ünlü isimlerin değerlendirmesini 16 Eylül'de yapılacağı yarışmada sonuçlar da 19 Eylül'de duyurulacak olup, dereceye girenler 23 Eylül'deki ödül töreninde ödüllendirilerek eserleri sergilenecek. Yarışmada birinci olan eserin sahibine 4 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL ve 3 adet özendirme ödüllerine de 500'er TL verilecek. Sergileme için ise her kategoriden en fazla 50 fotoğraf seçilecek. Büyükşehir Belediyesi, yarışma bitiminde tüm kategorilerde ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserlerden oluşan bir katalog albüm çalışması da yaparak eserleri geleceğe taşıyacak. Yarışma ve başvurular hakkında detaylı bilgiye www.bursadazamandergisi.com adresinden ulaşılabilir.
(UGR-

22.04.2017 10:00:35 TSI
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