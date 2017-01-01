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Lüleburgaz'da 23 Nisan coşkusu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:53
Lüleburgaz'da 23 Nisan coşkusu
Lüleburgaz'da 23 Nisan coşkusu

(Fotoğraflı)

Kaner Akaner
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bu yıl 26'ncısı düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlamaları coşkuyla başladı.
Lüleburgaz Belediyesi'nin 26. Uluslar arası 23 Nisan Çocuk Şenliği kutlama etkinlikleri, kapsamında ilk olarak Hükümet Konağı önünde çelenk töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Program daha sonra Kongre Meydanında devam etti.
Şenlik kutlamalarında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ilk olarak Çocuk Meclisi Başkanı Eylül Naz Uğun yaptı. Şenliğin öneminden bahseden Uğun, "Şehrin kalbinde kurulan etkinlik çadırlarında çocuklar hayallerini gerçekleştirmekte. Kongre Meydanı dans ve diğer gösterilerle gece-gündüz eğlencenin merkezi haline gelmektedir. Çocukların kent yönetimindeki kendilerini ilgilendiren her konuda söz sahibi olduğu çocuk dostu kentimizde bunun en büyük göstergesi çocuk şenliğidir" dedi.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak ise, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Lüleburgazlı çocukların Türkiye'deki, Dünya'daki çocuklarla beraber Dünya barışı için 23 Nisan'ı kutladığını dile gitirdi.
Konuşmaların ardından Bosna-Hersek, Bulgaristan, Gagavuzya ve Romanya'dan gelen konuklarla birlikte Şenlik Meşalesi yakılmasının ardından, dostluk-barış-kardeşlik halayı öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
(KA-MEF-Y)

22.04.2017 10:01:35 TSI
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