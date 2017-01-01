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Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 09:55
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

BAYBURT (İHA) - Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Ustaoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi; "Cumhuriyetimizin temel kurumlarından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve Ulu Önder Atatürk'ün, Türk ve Dünya çocuklarına armağan ettiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97'inci yılını, bir kez daha büyük coşkuyla kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.
23 Nisan 1920' de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Türk milletinin kurtuluşuna zemin hazırlayan, halkın kendi egemenliğini eline aldığı ve ülkenin önüne yeni ufuklar açan bir dönüm noktasıdır. Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyetimizi geleceğimizin teminatı olan çocuklara emanet etmiş ve bu anlamlı günü çok sevdiği çocuklara bayram olarak hediye etmiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. Ülkemizin geleceği, milletimizin en değerli varlığı çocuklarımız, barışın, birliğin, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Bu vesileyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, saygılarımı sunarım."
(YY-AT-Y)

22.04.2017 10:04:07 TSI
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