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Gestaş, çocukları sinemaya götürüyor



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları ücretsiz olarak sinemaya götürecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gestaş 23 Nisan Sinema Şenliği', 17Burda AVM'de gerçekleşecek. 23 Nisan'da haftası öncesinde vizyona girecek 'Maşa ve Koca Ayı' çizgi sineması, Gestaş'ın organizasyonuyla çocuklarla buluşacak. 23 Nisan Pazar günü, 15 yaş ve altı çocuklar, 17Burda AVM Sinema Salonu 13.15, 15.15, 17.15 ve 19.15 seanslarında 'Maşa ve Koca Ayı' çizgi sinemasını, Gestaş'ın misafiri olarak izleyecek. Sinema şenliğine katılmak isteyen çocukların, film başlama seanslarından önce sinema gişesine giderek Gestaş'ın misafiri olduğunu söylemeleri yeterli olacak.

(GD)



22.04.2017 10:18:51 TSI

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