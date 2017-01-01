Bigalı öğrenciler Avrupa yolunda
(Fotoğraflı)
Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı AB Erasmus projesi kabul edildi.
Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tahsin Ergün, rehberliğinde 32 öğrenci, 4 öğretmen ile birlikte Litvanya'ya projeyi uygulamak üzere gidecek. Proje ekibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Tahsin Ergün, "Ekibimiz, AB Erasmus kapsamında hazırlanan Pazarlama ve Perakendecilikte Yeni Yaklaşımlar adlı proje ile 16-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Litvanya'ya gidecek. Ardından da 7-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avusturya'ya iki haftalık staja gideceklerdir" diye konuştu.
(GD)
22.04.2017 10:21:41 TSI
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