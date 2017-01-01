YEREL HABERLER / ÇANAKKALE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bigalı öğrenciler Avrupa yolunda

Bigalı öğrenciler Avrupa yolunda



(Fotoğraflı)



Toprak Akkaya

ÇANAKKALE (İHA) - Biga Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hazırladığı AB Erasmus projesi kabul edildi.

Hamdibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Tahsin Ergün, rehberliğinde 32 öğrenci, 4 öğretmen ile birlikte Litvanya'ya projeyi uygulamak üzere gidecek. Proje ekibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen'i makamında ziyaret etti. Okul Müdürü Tahsin Ergün, "Ekibimiz, AB Erasmus kapsamında hazırlanan Pazarlama ve Perakendecilikte Yeni Yaklaşımlar adlı proje ile 16-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Litvanya'ya gidecek. Ardından da 7-22 Mayıs 2017 tarihleri arasında Avusturya'ya iki haftalık staja gideceklerdir" diye konuştu.

(GD)



22.04.2017 10:21:41 TSI

NNNN

