Milletvekili Açıkgöz Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Mustafa Açıkgöz yayımlamış olduğu mesajında, 23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının kayıtsız, şartsız egemenliğini ilân ettiği tarihtir dedi. Açıkgöz mesajında şunları kaydetti:

"23 Nisan İlk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya'da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye'dir. Türk milletinin şanlı tarihinde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri teşkil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak, millî birlik ve beraberliğimizi ifade eden güzide günlerden biri olmaktadır. Fedakâr eğitimcilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Gazi Mustafa Kemal' in "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." özdeyişi her zaman gazi meclisimizde geçerli olacaktır. Bizler milletten aldığımız güçle, millete hizmetkâr olmak için gece gündüz bu yüce TBMM' de çalışıyoruz. 15 Temmuz' da millet iradesini tescilleyen kahraman milletimiz, ilelebet iradesiyle Türkiye Cumhuriyetimizin tek ve gerçek sahibidir. Bu vesileyle de bütün vatandaşlarımızı Nevşehir' e, dünya kültür mirası olan Kapadokya'mıza bekliyorum. Kapadokya'mız, peribacalarıyla, ören yerleriyle, balonlarıyla, testi kebabıyla dünyada görünmesi gereken nadir yerlerden bir tanesidir. İnşallah tüm vatandaşlarımızı bekliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ülkemizin barışı için, kardeşçe yaşaması için, geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

22.04.2017

