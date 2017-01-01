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Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği uyuşturucuya geçit vermiyor



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Marmaris İlçesinde yeni kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları bir araçta yaptığı aramada 1 kİlogram esrar maddesi ele geçirdi.Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde yeni kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği , kısa sürede başarılı işlere imza atamaya başladı. İlçe ye bağlı Beldibi mahallesi okullar bölgesi kırsalında seyir eden 34 NN 7207 plakalı otomobili şüphe üzerine takibe alan Narkotik ekipleri, aracı Atatürk caddesi üzerinde durdurdu.ZETA Narkotik köpeği ile araç içinde yapılan aramada çanta içine gizlenmiş halde 1 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.Araçta bulunan K.K (33) isimli şahış gözaltına alınırken uyuşturucu maddeye el konuldu.Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

(VE-İK?)



22.04.2017 10:29:01 TSI

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