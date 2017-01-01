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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın 23 Nisan Coşkusu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:23
Aydın 23 Nisan Coşkusu
Aydın 23 Nisan Coşkusu
- Çocukların bayramı büyükleri de mutlu etti

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da coşku ile kutlanıyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken en renkli kutlamalardan biri de Aydın Bahçeşehir Koleji'nde yapıldı. Öğrencilerinin yıl içinde hazırladığı gösterilerinden oluşan muhteşem program öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından beğeni ile izlendi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Bahçeşehir Koleji Okul Müdürü Sümer Mustafa Güngör Atatürk'ün böylesine önemli bir günü Türk ve dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak ''Bugün çocuklarımızın en anlamlı armağanlarını aldıkları gündür. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilk meclisin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü ulusumuza Çocuk Bayramı olarak armağan etmiş, bu yönüyle de dünya ölçeğinde eşsiz bir lider olduğunu bir kez daha göstermiştir. Millet olarak amacımız, akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek çağdaş bir toplum olarak sonsuza dek var olabilmektir. Ülkemize ve yarının büyükleri olacak çocuklarımıza en temel görevimiz budur'' diyerek tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Konuşmanın ardından 2. sınıf öğrencileri halk oyunları gösterisi ile sahne aldı. Dans kulübü öğrencileri modern dans gösterisi, 3.sınıf öğrencilerinin seslendirdiği koro ve ıpad orkestrası, 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı İngilizce koro ve dünya dansları, ortaokul öğrencilerinin ritim grubu ve enstrüman orkestrası ile devam eden program, izleyen herkese doyumsuz anlar yaşattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programı Bahçeşehir Koleji Marşı ile sona erdi.
(İK)

22.04.2017 10:31:27 TSI
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