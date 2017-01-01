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Van'da özel harekat polisli uyuşturucu operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:24
Van'da özel harekat polisli uyuşturucu operasyonu
Van'da özel harekat polisli uyuşturucu operasyonu
- Narkotik polisi özel harekat polis destekli uyuşturucu paketleme yerine düzenledikleri operasyonda 85 kilo 412 gram eroin ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Şükrü Akyüz
VAN (İHA) - Van'da narkotik polisi, özel harekat polis destekli uyuşturucu paketleme yerine düzenledikleri operasyonda 85 kilo 412 gram eroin ve 1 adet pres makinesi ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017 yılında da uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında yaptıkları istihbarat çalışmalarında merkez Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi Serhat Sokak'ta L.T. ve O.T. isimli şahıslara ait ahırda eroin paketlemesi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler doğrultusunda harekete geçen narkotik polisi, özel harekat polis destekli bu adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 85 kilo 412 gram eroin maddesi, 1 adet pres makinesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet beratta marka 9 mm çaplı tabanca ve bu tabancaya ait 15 mermi, 2 adet kalaşnikof marka silah ve bu silahlara ait 10 adet şarjör, 167 adet mermi ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikata başlanıldığı belirtildi.
(ŞAK-

22.04.2017 10:33:00 TSI
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