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Öğrencilerden örnek davranış



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde, turizm haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından sahil bandında temizlik etkinliği yapıldı. Yaklaşık bin 500 öğrencinin katıldığı etkinliğe Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar'da eşlik etti.

'Van Gölü kirlenmesin, sahillerimiz temiz kalsın' sloganıyla sahil bandındaki çöpleri toplayan öğrenciler büyüklerden çevreyi kirletmemelerini talep ettiler. Erciş Belediyesi, Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sahil temizliği etkinliğinde açıklamalarda bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar vatandaşlara çevre temizliği konusunda daha duyarlı olmalarını istedi. Sahil temizliği konusunda da çağrıda bulunan Kaymakam Yaşar, "Yaklaşık bin 500 öğrencimizle, öğretmen arkadaşımızla Van Gölü sahilindeyiz. Erciş Belediyesi olarak da ciddi destek veriyoruz. Belediyemizin temizlik ekibi de öğrencilerimizle birlikte sahada. Bu etkinlikle birlikte çocuklarımıza çevre bilinci aşılıyor, hem de sahillerimizi korumuş oluyoruz. Bu arada, vatandaşlarımızın Van Gölü'nden daha iyi istifade etmesi için iki önemli projemizi de kısa süre içinde hayata geçiriyoruz. Bunlardan birincisi sahil yolu vitrin projemizdir. Doğunun incisi Yeşil Erciş'imizi Van Gölü'nün mavisiyle süsleyecek ve ilçemizi bölgede ciddi bir çekim merkezi haline getirecek olan sahil yolu vitrin projemizin teknik, tasarım ve proje aşaması sona erdi. Çok kısa sürede inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz.

İkinci projemiz ise Ercişli kadınlarımızın yanı başlarında duran Van Gölü'nden doya, doya istifade edebilmeleri için hazırladığımız 'bayanlar plajıdır'. Proje ve tasarımı tamamlanmıştır. İlçe sınırları içinde bulunan eski askeri kamp alanına yapacağımız ve şehir merkezinden ücretsiz ulaşım imkanı sunacağımız plajımızın içinde iskele, duşluklar, wc lavabolar, soyunma kabinleri, kafeterya ve çocuk oyun alanları, piknik alanları ve bolca yeşil alan ile çevre düzenlemesi bulunmaktadır. Bu projenin yapımına da 10-15 gün içinde inşallah başlayacağız. Her şeyin en güzeline layık olan güzel Erciş'imizin güzel insanına her iki projemiz de şimdiden hayırlı olsun dedi.

(NÇ-ŞAK-Y)



22.04.2017 10:37:48 TSI

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