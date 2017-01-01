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Ercik: "23 Nisan ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur"



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MERSİN (İHA) - AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan 1920 ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Tarihimiz bu konuda çok sayıda örnekle doludur" dedi.

İl Başkanı Ercik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin, 'en büyük ve en anlamlı milli mutabakatı' olarak nitelendirdiği ve dünyada bir benzeri daha olmayan istiklal mücadelesinin içinde doğduğunu, milli egemenliğin de en somut tecellisi olduğunu belirten Ercik, "23 Nisan 1920 ruhuyla çözemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Tarihimiz bu konuda çok sayıda örnekle doludur. Genciyle yaşlısıyla kadınıyla erkeğiyle omuz omuza verip, hürriyet ve bağımsızlığına kasteden düşmanlara karşı destansı bir mücadele vererek şeref ve haysiyetini koruyan milletimiz, elde ettiği zaferle al bayrağımızı özgürce göndere çekmeyi başarmıştır. 23 Nisan, geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımızın da bayramıdır" ifadelerini kullandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak bütün insanlık için barış dolu aydınlık bir gelecek çağrısı olduğunun altını çizen Ercik, şöyle devam etti: "Bu çağrıda, bu bayramı çocuklara armağan eden Türkiye Büyük Millet Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü sesi vardır. İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu çağrıdaki ruh ve şuurla geleceğin müreffeh Türkiye'sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. Hükümet olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yarınlarda ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın milli ideallerimize sarılmaları, manevi değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur. Bu inanç ve düşüncelerle 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarına barış ve mutluluk getirmesini diliyor, bu bayram vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı'nda ve milli mücadeleyle kurduğumuz vatan için bugüne dek şehit düşen tüm vatan evlatlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

(KYM-Y)



22.04.2017 10:40:25 TSI

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