22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

OBM Silvikültür uygulama eğitimleri devam ediyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:59
OBM Silvikültür uygulama eğitimleri devam ediyor
OBM Silvikültür uygulama eğitimleri devam ediyor

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce başlatılan Silvikültür Eğitim Tatbikatları dizisi Bartın ve Ulus Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı Ulus Orman İşletme Müdürlüğünde ve Devrek ve Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü teknik elemanlarının katılımı Dirgine Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.
Seminere, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel, Bölge Müdür Yardımcısı Gültekin Aksan, Silvikültür Şube Müdürü Zekai Kocakulak, Ulus, Devrek ve Dirgine İşletme Müdürleri, İşletme Müdür Yardımcıları ile birlikte teknik elemanlar, serbest çalışan orman mühendisleri, orman muhafaza memurları ve kesim işini yapanlar katıldı.
Zonguldak Orman Bölge Müdürü Ahmet Sırrı Beşel ''yapılacak silvikültürel bakım uygulamalar ile geleceğimizin ormanlarının sağlıklı ve kaliteli büyümesini sağlamış oluruz. Buda ormanlarımızın devamlılığı ve odun ham madde ihtiyacının devamlı olarak sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Silvikültürel özelliklerini bilmek ve doğru uygulamak, ormanlarımızın ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Bütün orman mühendislerinin meslekleri gereği bu sorumluluğu omuzlarında hissetmektedir'' dedi.
İki aşamalı olarak düzenlenen eğitimin ilk bölümünde yapraklı türlerde sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, meşçere bakımı ve doğal gençleştirme sahalarında başarı yüzdesinin tespiti(fidan sayımı) konularında hem teorik olarak anlatıldı hem de uygulamalı olarak gösterildi.
Eğitimin ikinci bölümünde ibreli türlerde sıklık bakımı, ilk aralama bakımı, kaliteye yönelik budama konularında teorik ve uygulamalı olarak gösterildi.
(SÖ-SÖ-Y)

22.04.2017 11:07:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
BEÜ'den 'Tarihsel havza ve yerleşim sorunu' başlıklı konferans
YEREL

BEÜ'DEN 'TARİHSEL HAVZA VE YERLEŞİM SORUNU' BAŞLIKLI KONFERANS
Çocuk başkan Elanur, Ereğli'nin il olmasını istedi
YEREL

ÇOCUK BAŞKAN ELANUR, EREĞLİ'NİN İL OLMASINI İSTEDİ
Demirtaş'ın başkanlık koltuğuna 4 öğrenci oturdu
YEREL

DEMİRTAŞ'IN BAŞKANLIK KOLTUĞUNA 4 ÖĞRENCİ OTURDU
&quot;Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek&quot; yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

"SAĞLIKLI NESİL SAĞLIKLI GELECEK" YARIŞMASI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
23 Nisan'da makam koltuğu çocukların oldu
YEREL

23 NİSAN'DA MAKAM KOLTUĞU ÇOCUKLARIN OLDU
Kozlu Müessese Müdürü Eroğlu, TTK Genel Müdür Vekili oldu
YEREL

KOZLU MÜESSESE MÜDÜRÜ EROĞLU, TTK GENEL MÜDÜR VEKİLİ OLDU
GÜNCELLEME - FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

GÜNCELLEME - FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI

Demircii &quot;Ulusal Egemenliğimizin 97. Yılı kutlu olsun&quot;
YEREL

DEMİRCİİ "ULUSAL EGEMENLİĞİMİZİN 97. YILI KUTLU OLSUN"
HATTAT 3. dönem TİS görüşmelerinde anlaşma sağlandı
YEREL

HATTAT 3. DÖNEM TİS GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Muharip Gaziler Derneği'nden ziyaret
YEREL

MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ'NDEN ZİYARET
Eskioğlu, 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

ESKİOĞLU, 23 NİSAN'I KUTLADI
Barınakta mahsur kalan yunuslardan ikisi öldü
YEREL

BARINAKTA MAHSUR KALAN YUNUSLARDAN İKİSİ ÖLDÜ
Kdz. Ereğli Turizm Lisesi ilk mezunlarını verdi
YEREL

KDZ. EREĞLİ TURİZM LİSESİ İLK MEZUNLARINI VERDİ
GMİS, &quot;Örnek bir 1 Mayıs kutlaması yapacağız&quot;
YEREL

GMİS, "ÖRNEK BİR 1 MAYIS KUTLAMASI YAPACAĞIZ"
Demirtaş &quot;Yaşlılarımızın bir gün değil her gün yanındayız&quot;
YEREL

DEMİRTAŞ "YAŞLILARIMIZIN BİR GÜN DEĞİL HER GÜN YANINDAYIZ"
Yılın öğretmeni 3 yılda ikinci kez Erdemir İlkokulu'ndan çıktı
YEREL

YILIN ÖĞRETMENİ 3 YILDA İKİNCİ KEZ ERDEMİR İLKOKULU'NDAN ÇIKTI
Liselilerden minik öğrencilere tiyatro gösterisi
YEREL

LİSELİLERDEN MİNİK ÖĞRENCİLERE TİYATRO GÖSTERİSİ
Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri umre yolunda
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ UMRE YOLUNDA
FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
BEÜ ve MEB arasında protokol imzalandı
YEREL

BEÜ VE MEB ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Çaturoğlu, Akdeniz'in mevlidine katıldı
YEREL

ÇATUROĞLU, AKDENİZ'İN MEVLİDİNE KATILDI
Çaturoğlu, Bakan Yılmaz'dan iki okul talep etti
YEREL

ÇATUROĞLU, BAKAN YILMAZ'DAN İKİ OKUL TALEP ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Rusya portakal ithalatına vergi hazırlığı yapıyor
İŞ-YAŞAM

DOMATESTEN SONRA ŞİMDİ DE PORTAKAL

 1
  • 2 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 3 Afgan askeri üssüne saldırı: 140 ölü
  • 4 TSK'dan A400M ATLAS için açıklama!