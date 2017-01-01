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İznikli öğrenciler turizmi yetkililerden öğrendi



(Fotoğraflı)



Abdullah Çibir

BURSA (İHA) - İznikli öğrenciler, turizmi uzmanlardan öğrendi.

Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Bursa'daki turizm acenteleri, bilgi ve birikimlerini İznikli öğrencilere aktardı. Öğrencilerin turizm hakkındaki sorularını tek tek cevaplayan yetkililer, Bursa turizminin artması konusunda neler yapılması gerektiğini anlattı. TURSAB Güney Marmara Şube Başkanı Mehmet Akkuş, "Turizm, saygı, sevgi, itibar ve gönülden yapmakla olur. Bir işi gönülden severek yapıyorsanız en doğrusu odur. Biz turizmi gerçekten seviyoruz. İznik'i ayrıyeten seviyoruz. İznik bizim için ayrı bir destinasyon. Özellikle 1,5 yıldır ciddi sıkıntıların içerisindeydik. Malumunuz, yurt içinden ve yurt dışından pek fazla turisti Bursa'ya çekemiyoruz. Artık önümüzde hiçbir mani kalmadı. Ülkemizdeki sevgi ve saygıyı onlara göstereceğiz. Ama evvela kardeşliği ve sevgiyi birbirimize göstermemiz gerekiyor" dedi.

Öğrencilere seslenen İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ise, "Birçok konuda olduğu gibi turizm konusunda da bir şeyler yapacaksak, toplumun her kesiminin eğitimli olması gerekiyor. Bunda özellikle gençlerin katkısı çok önemlidir" diye konuştu.

(AÇ-MŞ)



22.04.2017 11:14:47 TSI

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