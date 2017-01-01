YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Salihli'de en güzel kareler sergilendi

Salihli'de en güzel kareler sergilendi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerleri, Salihli'nin tüm güzelliklerini "3. Geleneksel Yılsonu Karma Fotoğraf Sergisi" adlı fotoğraf sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

Salihli Kipa AVM'de düzenlenen açılış törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri, Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu Eğitmeni Hüseyin Aşan, kursiyerler ile çok sayıda davetli katıldı.

Salihli Belediyesi Keman Kursu Kursiyerlerinin mini konseriyle başlayan açılışta konuşma yapan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak rutin belediyecilik anlayışının dışında kültürel faaliyetlere de önem veriyoruz. Hüseyin Aşan yönetiminde üç yıldır fotoğraf okulumuz ile vatandaşlarımıza fotoğraf kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. 7'den 77'ye her vatandaşımıza uygun kurslarımız var ve bu kurslarımızı çok önemsiyoruz, destekliyoruz. Hüseyin Aşan yönetiminde sergiye emek veren Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerlerine ve öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" diyerek, kursiyerlere sertifikalarını dağıttı.

Salihli Belediyesi Fotoğrafçılık Okulu kursiyerlerinin sergilediği 3. Geleneksel Yılsonu Karma Fotoğraf Sergisi'nde 40 eser, açılışa katılan davetliler tarafından yoğun ilgi gördü.

(BA-SC)



22.04.2017 11:58:40 TSI

NNNN

