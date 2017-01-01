22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali İsmail Çataklı'dan 23 Nisan kutlaması

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52
Vali İsmail Çataklı'dan 23 Nisan kutlaması

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi İsmail Çataklı, Milletin, ortak bir gaye etrafında, Meclis çatısı altında birleştiği 23 Nisan 1920 tarihinin, istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
Vali Çataklı, "Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir" şiarıyla çıkılan yolda ecdadın, birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıktığını ifade ederek, " Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden bugün, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsalidir. Çocuklara armağan edilmiş bu bayramda, daha yaşanabilir, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman korumamız gerekmektedir. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. 15 Temmuz 2016'da milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan alçak darbe girişimine karşı Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletimizle birlikte verdiği mücadele 'Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir' anlayışının tüm benliğimizde yer ettiğinin en güzel göstergesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, Kurtuluş Savaşını sevk ve idare eden ilk Meclisteki tüm milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyor, başta Kilisli çocuklarımız olmak üzere, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

22.04.2017 12:00:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı Kilis'e 79 milyon TL'lik yatırım yapıyor
YEREL

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KİLİS'E 79 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPIYOR
Vali İsmail Çataklı'nın Miraç Kandili Kutlaması
YEREL

VALİ İSMAİL ÇATAKLI'NIN MİRAÇ KANDİLİ KUTLAMASI
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
23 Nisan'ın Çocuk Rektörü
YEREL

23 NİSAN'IN ÇOCUK REKTÖRÜ
SGK' dan Teşvikler ve artı istihdam bilgilendirme toplantısı
YEREL

SGK' DAN TEŞVİKLER VE ARTI İSTİHDAM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Milletvekili Dülger'in 23 Nisan kutlaması
YEREL

MİLLETVEKİLİ DÜLGER'İN 23 NİSAN KUTLAMASI
Suriye'ye insani yardım
YEREL

SURİYE'YE İNSANİ YARDIM
Kilis'in kültür sesi olan Zeytin Dalı dergisinin 85. sayısı çıktı
YEREL

KİLİS'İN KÜLTÜR SESİ OLAN ZEYTİN DALI DERGİSİNİN 85. SAYISI ÇIKTI
Suriyeli 100 kişilik grup Bab'a döndü
YEREL

SURİYELİ 100 KİŞİLİK GRUP BAB'A DÖNDÜ

Suriye'ye insanı yardımlar sürüyor
YEREL

SURİYE'YE İNSANI YARDIMLAR SÜRÜYOR
Türk Kızılayından Suriyelilere yardım
YEREL

TÜRK KIZILAYINDAN SURİYELİLERE YARDIM
EN ÇOK OKUNANLAR
Mermiyi her gün kullanabileceği bir şeye dönüştürdü
YAŞAM

TABANCA MERMİSİNDEN BUNU YAPTI!

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Suya bozuk para atıp buzlukta bekletin, buz erirse...