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Milas yeni fuar alanını arıyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:53
Milas yeni fuar alanını arıyor
Milas yeni fuar alanını arıyor

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ihtiyaç olan yeni ve modern bir fuar alanı Kaymakam Eren Arslan başkanlığında Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO)'nda yapılan toplantıda değerlendirildi. Toplantıda, halen fuarların düzenlenmekte olduğu TARİŞ'in pamuk depolarının iyileştirilmesi veya yeni bir fuar alanı bulunması seçenekleri üzerinde duruldu.
Milas'ta sık sık dile getirilen yeni ve modern bir fuar alanı için arayışlar sürüyor. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın başkanlığında MİTSO'da yapılan toplantıda yeni fuar alanı oluşturmak için çeşitli seçenekler değerlendirildi.
Milas'ta her yıl TARİŞ'in pamuk depolarında yapılmakta olan ve bu yıl 8'incisi düzenlenen Güney Ege Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın yanı sıra bu yıl bir de Güney Ege Yapı, Dekorasyon ve Peyzaj Fuarı yapılmasıyla birlikte modern fuar alanına duyulan ihtiyacın iyice ortaya çıkması üzerine arayışlar başladı. Milas Kaymakamı Eren Arslan başkanlığında MİTSO'da yapılan toplantıda Milas'a yeni ve modern bir fuar alanı kazandırmak için çeşitli seçenekler değerlendirildi. Milas Kaymakamı Eren Arslan'ın başkanlık ettiği toplantıya MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifi Başkanı Kamil Gül, TARİŞ Pamuk Kooperatifi Başkanı Halit Şanlı, Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, MİTSO Genel Sekreteri Kazım Sarıoğlu ve MİTSO Ar-Ge ve Dış İlişkiler Sorumlusu Gülay Aytaç katıldılar.
Yapılması düşünülen yeni ve modern fuar alanı için ABİGEM desteği konusunda bilgi almak üzere MİTSO'nun davet ettiği Denizli Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) İş Merkezi Direktörü Sıdıka Arıkan toplantıya katılarak fuar alanı için hibe desteği sağlanıp sağlanamayacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıda, halen fuarların düzenlenmekte olduğu TARİŞ pamuk depolarının elden geçirilerek kullanılması seçeneği de değerlendirildi.
Çeşitli önerilerin gündeme geldiği toplantı sonunda Milas'a modern bir fuar alanı kazandırılması yönündeki çalışmaların devam etmesi kararlaştırıldı.
(ÇP-BT)

22.04.2017 12:01:30 TSI
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