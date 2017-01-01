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Aslanapa'da 'süt sığırı yetiştiriciliği kursu' açıldı



(Fotoğraflı)



Yunus Daşdemir

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Aslanapa İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen 'Tarım Bakanlığı genç çiftçi projesi kapsamında 'Süt Sığırı Yetiştiricisi Çiftçi Kursu' açıldı.

Kursta hem istihdama, hem de tarımda yaşlı nüfus azaltılarak, genç, dinamik çiftçilerin üretime kazandırılması hedefleniyor.

kurs hakkında açıklama yapan Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, "Süt Sığırı Yetiştiricisi Çiftçi Kursu açmayla, hayvancılığın geleneksel yöntemlerden farklı olarak, daha karlı ve verimli yapılabilmesi amacıyla teknik, yeni teknolojiyi kullanmasını bilen çiftçilerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Aslanapa geniş tarım alanlarının yanı sıra, hayvancılık içinde ciddi potansiyel vaat etmektedir. Biz bu potansiyeli üretime dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi, müdürlüğümüz imkanları ölçüsünde yapmaya devam edeceğiz. En önemli gördüğümüz mevzu olarak, eğitim-yayım ile insan kaynaklarımızı eğitmeyi, bilinç seviyesini artırmayı öncelikli olarak görüyor, bu konuda olan çalışmalara, ilçe müdürlüğü olarak yoğunluklu çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

65 bayan 3 erkek olmak üzere 68 kişinin katıldığı ve toplamda 80 saat sürecek kursta süt inekleri ve buzağıların bakım ve beslenmesi, barınaklar, yem bitkileri, slaj hazırlama, sığırlarda koruyucu aşılama programı ve rasyon hazırlama gibi konu başlıklarında eğitimler verilecek. (YD-EFE)



22.04.2017 12:02:35 TSI

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