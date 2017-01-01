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Minik hafız adaylarının bisiklet sevinci

- Başkan Bakıcı hafızlara verdiği sözü yerine getirdi



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Soğuk Pınar Camii Hafızlık Kursu öğrencilerine 21 adet bisiklet hediye etti.

Başkan Bakıcı, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Hayrettin Eldemir, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli ile birlikte devam eden Soğuk Pınar Camii restorasyon çalışmalarını ziyaret etti. Camide devam eden çalışmaları inceleyen Başkan Bakıcı ve beraberindekiler, daha sonra Kur'an Kursu öğrencilerini ziyaret ederek daha önceden verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi. Bisikletleri karşılarında gören minik hafızlar büyük sevinç yaşadı.

Burada öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Bakıcı; "Sizler çalışmalarınızı her zaman yakından takip ettiğimiz ve takdir ettiğimiz öğrencilersiniz. Bu hediyeler sizlerin yoğun emeği içindir. Her zaman çalışmaya devam edin ve ilerde büyük hafızlar olarak memleketimizde öğrendiklerinizi gelecek nesillere aktarın" dedi.

Bisiklet hediyesinden mutlu olan çocuklar bisikletler için Başkan Bakıcı'ya teşekkür ettiler.

(FSİ-MET-Y)



22.04.2017 12:03:09 TSI

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