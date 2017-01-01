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AK Partili Biter 23 Nisan bayramını kutladı

- AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter:

- "23 Nisan, millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı gündür"



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ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Huriye Biter, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920'nin, millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gün olduğunu bildirdi.

Biter, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, tüm yurtta TBMM'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusu yaşandığını ifade etti. Biter, "Asırlardan beri hür yaşamış, bağımsızlığı hayatın şartı kabul etmiş olan Türk milletinin ulusal egemenliğini tescilleyen TBMM'nin açılış tarihi olan 23 Nisan 1920, millet iradesinin vücut bulduğu, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi doğrultusunda millet egemenliğine dayalı Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen ve dünyadaki tek evrensel çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla ve gururla kutladığımız bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza verdiği önemi, inancı ve güveni göstermekte, modern Türkiye'nin çocukların omuzunda yükseleceğine işaret etmektedir. Tarihimizde çok önemli bir yeri olan bugün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan için canlarını seve seve feda eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

(BB-SD-Y)



22.04.2017 12:07:35 TSI

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