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Başkan Özyavuz 23 Nisan'ı kutladı



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Harran İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, 23 Nisan 1920'de sergilenen milli irade ruhunun, ülkede 97 yıldır demokrasi ve millet egemenliğinin teminatı olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı Özyavuz, 23 Nisan 1920 tarihinin Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "O gün sergilenen milli irade ruhu, ülkemizde demokrasinin ve millet egemenliğinin teminatı olmuştur. 15 Temmuzda milletimizin özgür ve hür yaşama iradesini hedef alan hain darbe girişimine karşı milletimizin TBMM ile birlikte verdiği mücadele, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' anlayışının, insanlarımızın benliğinde yer ettiğinin en güzel göstergesidir" dedi.

Bu önemli günün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini belirten Özyavuz, şunları kaydetti,"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır. Bu iki önemli unsur, milletimiz ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Özgürlüğün de eşitliğin de adaletin de kaynağı milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Milletimizin geleceği ise bugünkü çocuklarımızdır. Türkiye Cumhuriyetinin aydınlık yarınları, onların görüşleri ve çalışma azimleri ile şekillenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum" dedi.

(AK-SD-Y)



22.04.2017 12:09:04 TSI

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