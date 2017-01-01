22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

DAHOT'un Fotoğrafçılarından 23 Nisan sergisi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:05
DAHOT'un Fotoğrafçılarından 23 Nisan sergisi
DAHOT'un Fotoğrafçılarından 23 Nisan sergisi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Çalışkan
AYDIN (İHA) - Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor Derneği (DAHOT) bünyesinde kurulan Fotoğraf Kulübü 23 Nisan dolayısıyla bir sergi açtı. Sergide çocukların fotoğrafları beğeniye sunuldu.
Didim Belediyesi Çok Amaçlı salonda açılan DAHOT fotoğraf sergisinde 19 kursiyerin 60 fotoğrafı sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla serginin açıldığı bildirilirken, DAHOT Fotoğraf Kulübü lideri Ayşem Irmak DAHOT bünyesindeki halk oyunları ve Satranç kurslarının devam ettiğini fotoğraf kulübünün her hafta toplanarak görüş alışverişinde bulduklarını ve hafta sonlarında da foto safari turları düzenlediklerini belirtti.
30'a yakın kulüp üyesi bulunduğunu belirten Irmak; "Didim Belediyesinin kulübümüze verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta sonunda düzenlenecek Vegan-Vejetaryen Festivali öncesi kulüp olarak Didim'de yetişen ve yenilebilen doğal ürünlerin resimler için foto safari düzenleyeceğiz" dedi.

(HÇ-BT)

22.04.2017 12:12:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tekeli Efe'nin torunu Hasan Köşklü trafik kazasında vefat etti
YEREL

TEKELİ EFE'NİN TORUNU HASAN KÖŞKLÜ TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ
Didimli Çocuklar ilk kez kuklalarla tanıştı
YEREL

DİDİMLİ ÇOCUKLAR İLK KEZ KUKLALARLA TANIŞTI
Didimli mübadil torunları mübadelenin 93. yılında bir araya geldi
YEREL

DİDİMLİ MÜBADİL TORUNLARI MÜBADELENİN 93. YILINDA BİR ARAYA GELDİ
Atabay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL

ATABAY, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI KUTLADI
Köşk Çayı ıslah çalışmaları devam ediyor
YEREL

KÖŞK ÇAYI ISLAH ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Aydın 23 Nisan Coşkusu
YEREL

AYDIN 23 NİSAN COŞKUSU
Aydın'da gece yarısı kurşunlama olayı
YEREL

AYDIN'DA GECE YARISI KURŞUNLAMA OLAYI
2. Geleneksel karton model tekne yarışması yapıldı
YEREL

2. GELENEKSEL KARTON MODEL TEKNE YARIŞMASI YAPILDI
Aydın merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ OPERASYONU
Aydın merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AYDIN MERKEZLİ 8 İLDE FETÖ/PDY OPERASYONU
Söke'nin Sembolik Belediye Başkanı Yiğit Çetin Oldu
YEREL

SÖKE'NİN SEMBOLİK BELEDİYE BAŞKANI YİĞİT ÇETİN OLDU
Deprem Aydın'da da hissedildi
YEREL

DEPREM AYDIN'DA DA HİSSEDİLDİ
Sağlık Okulu'nun ikinci konusu 'spor yaparken sağlığı korumak' oldu
YEREL

SAĞLIK OKULU'NUN İKİNCİ KONUSU 'SPOR YAPARKEN SAĞLIĞI KORUMAK' OLDU
Aydın Jandarma personeline ilk yardım eğitimi verildi
YEREL

AYDIN JANDARMA PERSONELİNE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ
Başkan Özakcan, Ilıcabaşı Mahallesi'nde mandrel boncuk tezgahının başına geçti
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN, ILICABAŞI MAHALLESİ'NDE MANDREL BONCUK TEZGAHININ BAŞINA GEÇTİ
Başkan Çerçioğlu'na 23 Nisan ziyaretleri
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA 23 NİSAN ZİYARETLERİ
64 yıl önce şehit düşen Didimli Askerin adı parkta yaşatılacak
YEREL

64 YIL ÖNCE ŞEHİT DÜŞEN DİDİMLİ ASKERİN ADI PARKTA YAŞATILACAK
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran'dan 23 Nisan Mesajı
YEREL

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI SÜLEYMAN TOYRAN'DAN 23 NİSAN MESAJI
Aydın Valisi Koçak'a, 23 Nisan ziyareti
YEREL

AYDIN VALİSİ KOÇAK'A, 23 NİSAN ZİYARETİ
Aydın'da erkek cesedi bulundu
YEREL

AYDIN'DA ERKEK CESEDİ BULUNDU
Aydın Ticaret Borsası, zeytinyağını Kocaeli'de tanıtacak
YEREL

AYDIN TİCARET BORSASI, ZEYTİNYAĞINI KOCAELİ'DE TANITACAK
&quot;Onlar da Çocouktu&quot; Projesi büyüklerden yoğun ilgi gördü
YEREL

"ONLAR DA ÇOCOUKTU" PROJESİ BÜYÜKLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Uyuşturucuya bir kurban daha
YEREL

UYUŞTURUCUYA BİR KURBAN DAHA
Başkan Özakcan'ın 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN ÖZAKCAN'IN 23 NİSAN MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mermiyi her gün kullanabileceği bir şeye dönüştürdü
YAŞAM

TABANCA MERMİSİNDEN BUNU YAPTI!

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Suya bozuk para atıp buzlukta bekletin, buz erirse...