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DAHOT'un Fotoğrafçılarından 23 Nisan sergisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Didim Halk Oyunları Gençlik ve Spor Derneği (DAHOT) bünyesinde kurulan Fotoğraf Kulübü 23 Nisan dolayısıyla bir sergi açtı. Sergide çocukların fotoğrafları beğeniye sunuldu.

Didim Belediyesi Çok Amaçlı salonda açılan DAHOT fotoğraf sergisinde 19 kursiyerin 60 fotoğrafı sergilendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla serginin açıldığı bildirilirken, DAHOT Fotoğraf Kulübü lideri Ayşem Irmak DAHOT bünyesindeki halk oyunları ve Satranç kurslarının devam ettiğini fotoğraf kulübünün her hafta toplanarak görüş alışverişinde bulduklarını ve hafta sonlarında da foto safari turları düzenlediklerini belirtti.

30'a yakın kulüp üyesi bulunduğunu belirten Irmak; "Didim Belediyesinin kulübümüze verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz ve önümüzdeki hafta sonunda düzenlenecek Vegan-Vejetaryen Festivali öncesi kulüp olarak Didim'de yetişen ve yenilebilen doğal ürünlerin resimler için foto safari düzenleyeceğiz" dedi.



(HÇ-BT)



22.04.2017 12:12:05 TSI

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