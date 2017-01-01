22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yetim öğrencinin hayali gerçekleştirildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:10
Yetim öğrencinin hayali gerçekleştirildi
Yetim öğrencinin hayali gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, kaymakamlık makamı koltuğuna oturmayı hayal eden öğrencinin isteğini gerçekleştirdi
İlçede belirlenen öksüz ve yetim çocuklara mektup yazarak, taleplerini ve hayellerini soran Birecik kaymakamı Kadir Perçi, bir çocuğun makama oturma yönündeki hayalini gerçeğe dönüştürdü. Mektuplarda, "Anneniz veya babanız hayatta olsaydı, ondan istediğiniz şey ne olurdu" sorusunu yönelten Kaymakam Kadir Perci'ye, 2012 yılında annesini geçirdiği bir hastalık nedeni ile kaybeden ve Ferit Aydın Mirkelam Ortaokulunda okuyan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kuş ise makam koltuğunda oturmayı hayal ettiğini söyledi. Bu cevap üzerine Kaymakam Perçi'nin talimatı ile bulunan öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makama kabul edildi. Ablasını ve babası ile Kaymakamlığa gelen Mehmet Emin kuş, bir süre yapılan sohbetin ardından Birecik Kaymakamı Kadir Perçi'nin makamına oturdu
Kaymakam Perçi, hayaline kavuşan öğrenciye bu kez ise "Sen Kaymakam olsaydın, ilçemiz ile ilgili hangi çalışmayı gerçekleştirirdin" sorusuna ise küçük öğrenci, okulumuzun bahçesini kilit taşı yapardım" cevabını verdi.
Öğrenciye Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile Okul Müdürü İsmail Kengerli ve Birecik Kaymakamlığı Proje Ofisi personelleri de eşlik ettiği programda her iki kaymakam da okulun bahçesinin kilit taşı yapılması talimatını verdi.
(BB-SD-Y)

22.04.2017 12:18:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Ayhan 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN AYHAN 23 NİSAN'I KUTLADI
Başkan Özyavuz 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

BAŞKAN ÖZYAVUZ 23 NİSAN'I KUTLADI
AK Partili Biter 23 Nisan bayramını kutladı
YEREL

AK PARTİLİ BİTER 23 NİSAN BAYRAMINI KUTLADI
Pınarbaşı 23 Nisan çocuk bayramını kutladı
YEREL

PINARBAŞI 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Demirkol'dan esnafa evet teşekkürü
YEREL

DEMİRKOL'DAN ESNAFA EVET TEŞEKKÜRÜ
Suriye'deki iç savaş
YEREL

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Ceylanpınar'da başkanlık koltuğuna ilkokul öğrencisi devraldı
YEREL

CEYLANPINAR'DA BAŞKANLIK KOLTUĞUNA İLKOKUL ÖĞRENCİSİ DEVRALDI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Demirkol 23 Nisan Çocuk bayramını kutladı
YEREL

DEMİRKOL 23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Demirkol'un Miraç kandili mesajı
YEREL

DEMİRKOL'UN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Şanlıurfa'daki terör saldırısı
YEREL

ŞANLIURFA'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Siverek'te koltukları minikler devraldı
YEREL

SİVEREK'TE KOLTUKLARI MİNİKLER DEVRALDI
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da patlama
YEREL

GÜNCELLEME - ŞANLIURFA'DA PATLAMA
Şanlıurfaspor, futbolcu Adilovic'in alacaklarını ödedi
YEREL

ŞANLIURFASPOR, FUTBOLCU ADİLOVİC'İN ALACAKLARINI ÖDEDİ
Şanlıurfa'da patlama
YEREL

ŞANLIURFA'DA PATLAMA
Şanlıurfalı güreşçiler şampiyonadan mutlu döndü
YEREL

ŞANLIURFALI GÜREŞÇİLER ŞAMPİYONADAN MUTLU DÖNDÜ
Eyyübiye Belediyesinden 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

EYYÜBİYE BELEDİYESİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Büyükşehir tarihi İpekyolunun asfaltını revize ediyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR TARİHİ İPEKYOLUNUN ASFALTINI REVİZE EDİYOR
Büyükşehir basketbolda da iddialı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR BASKETBOLDA DA İDDİALI
Tuvale Nakşedilmiş Kur'an-ı Kerim, Dergah Camiide sergileniyor
YEREL

TUVALE NAKŞEDİLMİŞ KUR'AN-I KERİM, DERGAH CAMİİDE SERGİLENİYOR
Vali Tuna'dan Başkan Özyavuz'a ziyaret
YEREL

VALİ TUNA'DAN BAŞKAN ÖZYAVUZ'A ZİYARET
Haliliye belediyesinden hasta yakınlarına müjde
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİNDEN HASTA YAKINLARINA MÜJDE
EN ÇOK OKUNANLAR
Mermiyi her gün kullanabileceği bir şeye dönüştürdü
YAŞAM

TABANCA MERMİSİNDEN BUNU YAPTI!

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Suya bozuk para atıp buzlukta bekletin, buz erirse...