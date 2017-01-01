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Yetim öğrencinin hayali gerçekleştirildi



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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçe Kaymakamı Kadir Perçi, kaymakamlık makamı koltuğuna oturmayı hayal eden öğrencinin isteğini gerçekleştirdi

İlçede belirlenen öksüz ve yetim çocuklara mektup yazarak, taleplerini ve hayellerini soran Birecik kaymakamı Kadir Perçi, bir çocuğun makama oturma yönündeki hayalini gerçeğe dönüştürdü. Mektuplarda, "Anneniz veya babanız hayatta olsaydı, ondan istediğiniz şey ne olurdu" sorusunu yönelten Kaymakam Kadir Perci'ye, 2012 yılında annesini geçirdiği bir hastalık nedeni ile kaybeden ve Ferit Aydın Mirkelam Ortaokulunda okuyan 6. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kuş ise makam koltuğunda oturmayı hayal ettiğini söyledi. Bu cevap üzerine Kaymakam Perçi'nin talimatı ile bulunan öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında makama kabul edildi. Ablasını ve babası ile Kaymakamlığa gelen Mehmet Emin kuş, bir süre yapılan sohbetin ardından Birecik Kaymakamı Kadir Perçi'nin makamına oturdu

Kaymakam Perçi, hayaline kavuşan öğrenciye bu kez ise "Sen Kaymakam olsaydın, ilçemiz ile ilgili hangi çalışmayı gerçekleştirirdin" sorusuna ise küçük öğrenci, okulumuzun bahçesini kilit taşı yapardım" cevabını verdi.

Öğrenciye Milli Eğitim Müdürü Ali Tavacı ile Okul Müdürü İsmail Kengerli ve Birecik Kaymakamlığı Proje Ofisi personelleri de eşlik ettiği programda her iki kaymakam da okulun bahçesinin kilit taşı yapılması talimatını verdi.

(BB-SD-Y)



22.04.2017 12:18:44 TSI

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